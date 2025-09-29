Общество

Частые осадки и облачность ожидаются в Псковской области в октябре

Месячная сумма осадков в Псковской области в октябре составит от 59 до 69 мм. Среднемесячная температура воздуха будет от +4,9 до +6 градусов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по региону.

В октябре погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под влиянием периферий атлантических циклонов. В связи с этим ожидается преобладание облачной погоды с частыми осадками, температурный фон в первой и третьей декадах будет близким к норме, во второй декаде месяца немного выше нормы.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 0,5-1 градус выше климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 80-120% от климатической нормы.

В первой и второй декадах месяца преобладающие дневные температуры составят от +10 до +15 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от +3 до +8 градусов, с понижением в отдельные ночи от 0 до -2 градусов.

В третьей декаде преобладающие дневные температуры составят от +4 до +9 градусов. Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от -1 до +4 градусов, с понижением в отдельные ночи от -2 до -4 градусов.