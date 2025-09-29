Общество

В Пскове пройдет патриотический флешмоб «#Россия89»

Торжественная акция-флешмоб «#Россия89», приуроченная ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, состоится в Пскове 30 сентября, сообщила Псковской Ленте Новостей специалист отдела патриотического воспитания и молодежных проектов АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Юлия Бакилева.

Мероприятие пройдет в Финском парке на площадке у Троицкого моста. Сбор участников запланирован на 17:10, начало – в 17:30.

Организаторы приглашают к участию патриотические организации, общественные советы и всех желающих псковичей, поддерживающих это историческое событие.

Кульминацией акции станет создание живой инсталляции: участники с флагами и символикой выстроятся в композицию, образующую тематическую надпись «Мы вместе» в цветах российского триколора. Эта акция символизирует общую судьбу и то, что все регионы страны теперь находятся под надежной защитой Российской Федерации.

Перед собравшимися выступит руководитель Псковского регионального отделения «Волонтеров Победы» Никита Вахрушев. Он произнесет памятные слова, посвятит горожан в историю праздника и расскажет о трудностях, которые пережили жители новых территорий на пути к воссоединению с Россией.

Во время флешмоба всем участникам будут розданы ленты-триколоры.