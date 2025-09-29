Общество

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Сильная магнитная буря уровня G3 зафиксирована на Земле во вторник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Изображение создано нейросетью «Шедеврум»

«В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале», - говорится в сообщении.

События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня 2025 года. Также на Земле продолжаются мощные полярные сияния.

«Обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности», - отметили в лаборатории.

Ученые сообщили, что магнитные бури уровня G3 могут оказывать воздействие на энергетические системы и космические аппараты. Также возможно воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания высокочастотной радиосвязи, пишет «Интерфакс».