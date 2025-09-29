На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Сильная магнитная буря уровня G3 зафиксирована на Земле во вторник, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
Изображение создано нейросетью «Шедеврум»
События такого уровня последний раз наблюдались 1 июня 2025 года. Также на Земле продолжаются мощные полярные сияния.
«Обстановка в околоземном космическом пространстве остается существенно осложненной из-за влияния повышенной солнечной активности», - отметили в лаборатории.
Ученые сообщили, что магнитные бури уровня G3 могут оказывать воздействие на энергетические системы и космические аппараты. Также возможно воздействие на наземные системы: перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания высокочастотной радиосвязи, пишет «Интерфакс».