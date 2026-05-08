В России начали апробацию первого быстрого теста микробиоты кишечника

В Сеченовском университете разработали быстрый тест для анализа кишечной микробиоты. Специалисты Научно технологического института метаболического здоровья Первого МГМУ представили инновационный тест на основе мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР), который придет на смену дорогому и сложному секвенированию — основному способу исследования микробиоты сегодня.

У метода есть существенные ограничения: высокая цена исследования и необходимость привлекать редких специалистов по биоинформатике. Новая разработка позволяет выполнить количественную оценку состава микробиоты толстого кишечника, включая таксоны, условно патогенную флору и грибы рода Candida, при этом результат можно получить уже в день обращения, а себестоимость тестирования будет относительно невысокой, пишут «Известия».

По словам академика РАН, главного внештатного гастроэнтеролога Минздрава России Владимира Ивашкина, внедрение теста в клиническую практику сделает анализ микробиоты доступнее и поможет развивать персонифицированную медицину.

«В кишечнике огромное количество нервных и иммунных клеток. Оси «кишечник — иммунитет» и «кишечник — головной мозг» находятся в зоне высокого интереса врачей, в том числе иммунологов, ревматологов, неврологов и психиатров. Поэтому изучение микробиоты и методов воздействия на нее открывают новые возможности для развития персонифицированной терапии. И соответственно, повышения качества и продолжительности жизни населения нашей страны», — рассказал Ивашкин.

