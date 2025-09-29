Новый год в гастросаде: ресторан «Орел и ежик» открыл бронирование столов

В ресторане кавказской кухни «Орел и ежик», который входит состав гастросада «О!Аппетит», стартовало бронирование столов на празднование Нового года и на корпоративные торжества.
Отметить наступление Нового года в просторных залах панорамного ресторана, расположенного в Финском парке, можно 20, 26, 27 декабря.
Филе горной форели, подкопченной на ольхе, с соусом «Мацани»; буженина, запеченная в аджике с муссом из тертого хрена; салат с хрустящими баклажанами; судак, обжаренный с запеченными томатами с сыром сулугуни и соусом «Цинандали»; и многое другое - это настоящий гастрономический полет кавказской кухни для всех гостей новогодних торжеств в ресторане «Орел и ежик».
Волшебную новогоднюю атмосферу создаст ведущая с искрометным юмором Галина Маргесь, которая специально разработала уникальную программу с зажигательными танцами, веселыми конкурсами и, конечно, с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки.
Стоимость участия в новогоднем празднике составляет 6 500 рублей на одного человека.
Кроме этого, в ресторане «Орел и ежик» можно будет провести закрытые новогодние корпоративы для организаций с 15 по 20 декабря и с 29 по 30 декабря. В таком случае бронируется зал от 50 человек, и стоимость на одну персону равняется 5 500 рублей.
Для получения подробной информации и для бронирования столов, а также для выбора другой даты для корпоратива — звоните по номеру: +7 (921) 703 05 82.
Реклама: ООО «ЦНС». ИНН 6027208744. Erid: 2SDnjerF27g