Растяжка, создание духов и визаж: расширяется программа псковской школы моделей

Школа моделей «Созвездие» расширяет возможности для талантов в Пскове. О многогранном развитии школы рассказали руководитель проекта Елена Горячева вместе с моделью Татьяной Гусаровой и редактором журнала «Созвездие» Екатериной Чеботаревой в эфире «ПЛН FM».

Помимо базового обучения моделингу, в «Созвездии» реализуется комплексный творческий подход. К проекту недавно присоединились врачи, которые пишут для журнала статьи о здоровом образе жизни и актуальных проблемах здоровья. Они также посещают занятия, чтобы модели могли задавать им вопросы и быть подготовленными к различным ситуациям.

Программа школы постоянно расширяется и включает мастер-классы, например, по самостоятельной разработке духов, а также обучение разным видам моделинга — подиумному, фотомоделингу и видеомоделингу. Особое внимание уделяется актёрскому мастерству, растяжке и дефиле, чтобы модели не просто позировали, а умели выражать эмоции и создавать шоу.

В программу также входят занятия по визажу с профессиональными специалистами, которые учат моделей правильно наносить макияж. Руководитель салона «Харизма» Татьяна Михайлова обучает моделей уходу за собой, подбору косметических средств и причёскам.

Дефиле преподаётся как эстетическое и хореографическое искусство, что делает показы более интересными. Фотограф Виталий Петров помогает моделям освоить навыки правильной позировки, выбора ракурса и работы со светом, чтобы выглядеть максимально выгодно.

Занятия проходят два раза в неделю. Обучение длится один год и включает 12 тематических фотосессий и два показа. Занятия проходят в студии на площади Ленина, 1, и в салоне «Харизма» на улице Труда, 58. В школу принимают детей с 5 лет, возраст и параметры для участия в фотосессиях и показах зависят от конкретных задач.