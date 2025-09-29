«Максимус» в Пскове отпраздновал 22-летие программой с множеством подарков

Торговый центр «Максимус» торжественно отметил свое 22-летие, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТЦ. Сотни псковичей в выходной день разделили праздничное событие с торговым центром.
Фото: Валерия Ковалева
В честь юбилея прошёл масштабный розыгрыш более 100 подарков для покупателей: игрушки, одежда, канцтовары, сертификаты на услуги, косметика, кожгалантерея, подушки, одеяла, чемодан и многое другое.
Главным призом стал годовой абонемент в аквапарк, который выиграла Наталья Зеленкова – поздравления с выигрышем прозвучали от всех гостей.
Праздничная программа включала модные показы, выступления артистов, а также поздравления от гостей и покупателей. Для любителей ремесел организовали ярмарку мастеров.