Фитосанитарную зону по повилике установили в Локнянском и Невельском районах

В Локнянском и Невельском районах установлена карантинная фитосанитарная зона по повилике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Локнянского и Невельского районов выявлены очаги карантинного сорного растения — повилики (Cuscuta spp). Лабораторные исследования подтвердили наличие карантинного объекта.

В связи с этим, 30 сентября, приказами управления установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим на площади 20,1 гектара (Локнянский район, СП «Самолуковская волость», западнее деревня Марьино, восточнее деревня Жуково) и на площади 12 гектара (Невельский район, СП «Плисская волость, южнее деревня Дубровка, северо-западнее деревня Лутище, западнее деревня Колоничено), разработана программа локализации и ликвидации очагов карантинного объекта.

На сегодняшний день на территории Псковской области действующими остаются 27 карантинных фитосанитарных зон по повилике на общей площади 3489,75 гектара в Пустошкинском, Великолукском, Невельском, Островском, Себежском, Пушкиногорском, Куньинском, Порховском, Красногородском, Пыталовском и Локнянском районах.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления. Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.