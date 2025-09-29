Общество

Сергей Вострецов: Продление проекта по реабилитации детей с инвалидностью — жизненно важная мера для тысяч семей

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность инициативы продления пилотного проекта по поддержке детей с инвалидностью и подчеркнул и отметил, что работа над таким проектом должна стать основой государственной политики в этой сфере. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Правительство России намерено продлить до 2028 года пилотный проект по комплексной реабилитации детей с инвалидностью, который реализуется с применением электронного сертификата. Сейчас срок его действия определён до конца 2027 года. Соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, продление необходимо, чтобы максимально качественно отработать подходы к предоставлению реабилитационных услуг и закрепить эффективные практики. С момента запуска пилота оформлено более 12 тысяч электронных сертификатов на сумму свыше 1,3 млрд рублей, а помощь получили порядка 7 тысяч детей.

«Продление пилотного проекта — это не формальность, а жизненно важная мера для тысяч семей, которые каждый день борются за здоровье и полноценное будущее своих детей. Мы в СОЦПРОФ считаем, что здесь нельзя действовать по принципу "эксперимента" на ограниченное время: речь идёт о создании устойчивой системы комплексной поддержки, которая должна работать всегда и для всех регионов», — заявил Сергей Вострецов.

Он также отметил, что электронный сертификат доказал свою эффективность, предоставляя родителям право выбора и обеспечивая детей доступом к действительно нужным программам реабилитации, а не к формальным услугам «для отчёта».

«Важно не ограничиться рамками пилота: необходимо расширять проект, закреплять его на уровне федерального законодательства и добиваться, чтобы доступ к реабилитации был у каждого ребёнка с инвалидностью, вне зависимости от места проживания и уровня дохода семьи. Только так мы можем говорить о настоящей социальной справедливости и ответственности государства перед своими гражданами», — сказал председатель СОЦПРОФ.

Пилот стартовал в 2022 году в Свердловской и Тюменской областях, позже к нему присоединились Рязанская область, Московская область, ХМАО-Югра и Удмуртия. В 2026 году участников станет 22, а в 2027 году — 38 регионов. Электронные сертификаты позволяют родителям самостоятельно выбирать программы реабилитации для ребёнка — как в стационарной форме с проживанием, так и в полустационарной.

