Общество

Врач перечислил продукты, содержащие больше минералов для зубов

Кальций, магний, фосфор – основные минералы для здоровья. Врач Екатерина Дмитренко рассказала, какие минералы необходимы зубам и в каких продуктах они содержатся.

Фото: «Шедеврум»

Основные минералы для костей и зубов

«Кости и зубы состоят из множества минералов, но три из них являются основными для их здоровья: кальций, магний и фосфор. Кроме того, бор также играет немаловажную роль в поддержании здоровья костной ткани», - рассказала врач.

Кальций — основной строительный элемент костей и зубов. Его дефицит может привести к остеопорозу и другим проблемам. Основные источники кальция:

- Молоко и молочные продукты: коровье, козье или овечье молоко, йогурт.

- Натуральные аналоги: сардины с костями, темная листовая зелень (например, шпинат и капуста).

Магний

Магний помогает в поддержании нормального уровня кальция в организме и участвует в минерализации костей. Основные источники магния:

- Семечки тыквы: они содержат наибольшее количество магния среди продуктов

Фосфор

Фосфор вместе с кальцием образует минералы, необходимые для укрепления костей, пишет RuNews24.ru.

Отличные источники фосфора:

- Сардины: особенно полезны сардины с костями, которые также насыщены кальцием.

Бор

Бор поддерживает здоровье костей, уменьшая воспаления и помогая в усвоении кальция и других минералов. Основные источники бора:

- Чернослив: всего 30 г чернослива может покрыть суточную потребность организма в боре.

«Здоровье зубов и костей — это не только вопрос эстетики, но и важный аспект общего здоровья. Множество исследований подтверждают, что достаточное количество минералов в рационе помогает поддерживать плотность и прочность костной ткани. Я рекомендую своим пациентам обращать внимание на свой рацион и включать в него продукты, богатые кальцием, магнием и фосфором. Использование витаминно-минеральных комплексов также может быть полезным. И не забывайте о физической активности: силовые тренировки безусловно важны для укрепления костей!» - пояснила Екатерина Дмитренко.