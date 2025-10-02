Общество

Игорь Иванов: В руках учителей будущее нашей Родины

От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично учителей с их профессиональным праздником поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Этот праздник - особенный для всех. В этот день мы отмечаем людей необходимой, важной и благородной профессии. Благодаря вашему труду и усилиям, дети получают знания и навыки, необходимые для успешной жизни. В ваших надежных руках будущее нашей Родины!» - сказал Игорь Иванов.

По его словам, работа педагогов является одной из самых ответственных. Учителя передают знания, воспитываете молодое поколение, формируете его ценности и мировоззрение. Их работа направлена на создание гражданских, интеллектуальных и нравственных личностей, способных к развитию и принятию сложных решений.

«Отдельно хочу отметить, что большинство педагогов нашего региона состоит в дружной профсоюзной семье. Спасибо вам за активное участие в жизни профсоюзного движения, за активную жизненную позицию, вашу поддержку и солидарность. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов, благополучия и уверенности в своих силах. Пусть ваша работа приносит вам радость и удовлетворение, а ваши ученики будут гордиться своими учителями», - поздравляет Игорь Иванов.

День учителя — профессиональный праздник работников сферы школьного образования. В современной РФ отмечается 5 октября.