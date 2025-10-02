Общество

Новый ГОСТ позволит производителям выпускать пиво различных стилей

Новый ГОСТ на пиво, который вступает в силу с 1 января 2027 года, позволит производителям выпускать пиво различных стилей и использовать самые популярные виды пивоваренного и специальных солодов, также он сделает напиток более понятным для российских потребителей, сообщил председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Фото: Freepik

«ГОСТ позволит выпускать пиво различных стилей, использовать самые популярные виды пивоваренного и специальных солодов. Таким образом, потребитель будет получать больше разнообразных сортов пива. Пивной рынок и само пиво становятся с точки зрения потребителей более понятными, а отечественное пивоварение получает мощный стимул для перехода на качественно новый уровень», - отметил Даниил Бриман.

Одними из основных нововведений стандарта являются корректировка и дополнение определения «пиво». Также впервые вводится термин «пиво безалкогольное». Кроме того, уточняется перечень сахаросодержащих продуктов, которые могут использоваться в пиве, определены конкретные виды специального пивоваренного солода, например гречиха или овес, допустимые при производстве, пишет РИА Новости.

Сейчас использование при варке специальных видов солода в качестве основных приводит к тому, что напиток не может считаться полноценным пивом, напоминает эксперт.

«Это странная история, это ненормально. В рамках действующего ГОСТа даже некоторые всемирно известные сорта пива в России становились пивными напитками. То есть вот в этом отношении как раз, ну что называется, расставлены точки над "и"», - подчеркнул Даниил Бриман.

Кроме того, он указал, что еще одним изменением является введение четких критериев идентификации.

«Это сделано вообще впервые. Определены ключевые параметры, по которым, если, например, пиво заявлено, что это пиво сварено по ГОСТу, то аккредитованные лаборатории и соответствующие уполномоченные органы всегда могут взять это пиво и проверить на соответствие этим показателям», - пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что в новом стандарте допускаются дробные значение экстрактивности начального сусла - одного из основных показателей пива, влияющего на вкус и стиль напитка, плотность.

«То есть, не целые числа. Это позволяет расширить возможности для творчества пивоваров и производить в России, в том числе, например, многие лицензионные сорта по оригинальным рецептам», - объяснил Бриман.

По его словам, установленного переходного периода более чем достаточно для адаптации работы в условиях нового ГОСТа.

«У тех, кто не уверен, что их продукция будет соответствовать ГОСТу, есть возможность либо внести корректировки в технологию производства, либо они могут выпускать пиво по техническим условиям, то есть разработать отдельные технические условия. Но тогда это будет продукция не по ГОСТу», - уточнил он.

Каких-либо глобальных рисков для малых, средних или крупных компаний нет, убежден эксперт.