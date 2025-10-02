Педагогов Псковского района чествовали сегодня

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя состоялось сегодня в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале главы района Натальи Федоровой.
«Значение учителя, наставника, педагога во все времена невозможно переоценить. Наряду с родителями, они участвуют в формировании личности, раскрывая таланты, закладывая лучшие качества, пробуждая интерес ребенка к той или иной профессии. Человеколюбие и требовательность, творческий подход и терпение, талант организатора и наставника, глубокие знания по предмету и умение заинтересовать каждого ребенка – всё это учитель. Педагогическое сообщество нашего района – это вырастившие сотни выпускников ветераны, энергичная, только недавно пришедшая в профессию молодежь и опытные учителя, отдавшие профессии уже не одно десятилетие. В канун праздника, от лица администрации муниципалитета, отметили педагогов заслуженными наградами», - сообщила Наталья Федорова.
За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования гранты Главы Псковского района получили:
За многолетний добросовестный труд знаком отличия министерства просвещения РФ знаком «Отличник просвещения» награждены: учитель Стремуткинской школы Светлана Магамедова и заместитель директора Середкинской школы Елизавета Петрова. Педагоги-представители практически всех образовательных учреждений района награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации муниципалитета.
Слова поздравлений с праздником, благодарности за профессионализм и самоотдачу в адрес педагогов прозвучали также от Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.
«Уважаемые коллеги! Доброго здоровья, терпения, мудрости, неиссякаемой энергии и творческих находок, благодарных учителей и родителей – с наступающим праздником!» - сказала Наталия Соколова.