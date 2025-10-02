Общество

Педагогов Псковского района чествовали сегодня

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя состоялось сегодня в Псковском районе, сообщается в Telegram-канале главы района Натальи Федоровой.

«Значение учителя, наставника, педагога во все времена невозможно переоценить. Наряду с родителями, они участвуют в формировании личности, раскрывая таланты, закладывая лучшие качества, пробуждая интерес ребенка к той или иной профессии. Человеколюбие и требовательность, творческий подход и терпение, талант организатора и наставника, глубокие знания по предмету и умение заинтересовать каждого ребенка – всё это учитель. Педагогическое сообщество нашего района – это вырастившие сотни выпускников ветераны, энергичная, только недавно пришедшая в профессию молодежь и опытные учителя, отдавшие профессии уже не одно десятилетие. В канун праздника, от лица администрации муниципалитета, отметили педагогов заслуженными наградами», - сообщила Наталья Федорова.

За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования гранты Главы Псковского района получили:

директор Торошинской школы Алевтина Кирсанова (номинация «Руководитель»),

учитель Писковской школы Светлана Бондарук (номинация «Классный руководитель»),

учитель истории Тямшанской гимназии Диана Демина (номинация «Педагог»),

заместитель директора детского сада «Улыбка» Елена Евлашева (номинация «Педагог дошкольного образования»).

За многолетний добросовестный труд знаком отличия министерства просвещения РФ знаком «Отличник просвещения» награждены: учитель Стремуткинской школы Светлана Магамедова и заместитель директора Середкинской школы Елизавета Петрова. Педагоги-представители практически всех образовательных учреждений района награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации муниципалитета.

Слова поздравлений с праздником, благодарности за профессионализм и самоотдачу в адрес педагогов прозвучали также от Уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

«Уважаемые коллеги! Доброго здоровья, терпения, мудрости, неиссякаемой энергии и творческих находок, благодарных учителей и родителей – с наступающим праздником!» - сказала Наталия Соколова.