Общество

4,4 тысячи учителей трудятся в Псковской области

4,4 тысячи учителей насчитывалось на начало 2024/2025 учебного года в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Фото: Псковстат

«Профессия учителя — одна из важных и значимых в обществе. Учителя вносят неоценимый вклад в образование и формирование личности каждого ученика», - отметили в организации.

В школах Псковской области, по данным Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2024/2025 учебного года насчитывалось 4,4 тыс. учителей. Из них 90% — женщины. Большинство учителей области — 82% имеют высшее педагогическое образование.

Больше всего в школах педагогов начального образования — 30%. Учителей русского языка и литературы — 12%, иностранных языков — 11%, математики — 9%.

В среднем на одного учителя в общеобразовательных организациях области приходилось 15 учеников.