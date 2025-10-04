Общество

Губернатор поздравил жителей Невельского округа с 82-й годовщиной освобождения

С 82-й годовщиной освобождения Невельского округа от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

В своем обращении глава региона напомнил о событиях 6 октября 1943 года: «В 5 часов утра началась Невельская наступательная операция: сначала разведка боем, затем артподготовка атаки и штурм авиационной дивизии. К концу дня Невель был свободен».

Губернатор выразил глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и всем, кто восстанавливал область и страну из руин.

От всей души губернатор пожелал жителям Невельского округа крепкого здоровья, мира, благополучия и добра.