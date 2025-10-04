Общество

Невельский округ празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков

82-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Невельский муниципальный округ сегодня, 6 октября.

Освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции. Она была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении. Успех был обеспечен стремительной атакой бойцов 28-й и 357-й стрелковых дивизий при поддержке артиллерии и авиации.

События развивались с нарастающей быстротой. Гитлеровцы, не ожидавшие сокрушительного удара, растерялись. В 15 часов 30 минут 6 октября 1943 года после короткой схватки на подступах к городу танкисты с десантом автоматчиков ворвались в Невель и освободили город.