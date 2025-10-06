Общество

Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области

Подведены итоги регионального грантового конкурса социальных проектов, реализуемых на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Среди победителей — проекты, направленные на поддержку участников СВО и их семей, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на экологическое просвещение, патриотическое воспитание и развитие добровольчества.

По итогам экспертизы заявок, поданных на грантовый конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, сформирован итоговый рейтинг проектов.

Победителями стали 19 социальных проектов:

1) проект «Военная поэзия: от сороковых до СВО» (ПООООО «Российский союз молодежи»), сумма поддержки 689 990 рублей;

2) проект «Остров безграничных возможностей» (Псковское областное отделение Российского детского фонда), 997 050 рублей;

3) проект «Возможности СВОим» (ПОО Ветеранов СВО), 967 533 рублей;

4) проект «Комфортный город для людей и зверей» (ПРОО «Зоозащита»), 985 900 рублей;

5) проект «Сети для СВОих» (ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»), 970 750 рублей;

6) проект «Будущее на высоте» (ПРОО «Федерация компьютерного спорта»), 963 988 рублей;

7) проект «Летняя школа молодежной дипломатии "Лига молодых послов"» (АНО «Александр Невский»), 992 500 рублей;

8) проект «Серия просветительских и поддерживающих мероприятий "Проектный интенсив"» (АНО ЦПКР «Приоритет»), 797 280 рублей;

9) проект «Пост №1 – истоки патриотизма» (АНО «Патриот»), 883 800 рублей;

10) проект «Муниципальный клуб "для СВОИХ"» (ПРОМО «Мост»), 1 000 000 рублей;

11) проект «Зима без границ» (ПРОО «ФС ПОДА»), 989 996 рублей;

12) проект «Код помощи» (Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»), 997 454 рублей;

13) проект «Особые даты в истории Псковщины: календарь региональных памятных дат и праздничных дней» (АНОВРМ «СЮ»), 842 000 рублей;

14) проект «Творческий фестиваль для детей из интернатных учреждений "Зажигая звезды"» (РОО «Псковский молодежный центр»), 966 343,74 рублей;

15) проект «Формула долголетия» (РО ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области), 996 900 рублей;

16) проект «Зеленая область - высадки саженцев в Псковской области» (Псковская региональная общественная организация «Экомышление»), 998 500 рублей;

17) проект «Центр изучения русского языка "Время жить в России"» (Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области»), 905 220 рублей;

18) проект «Пошив и плетение тактических изделий для нужд СВО» (Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки участников специальных военных операций и контртеррористических операций "Альфа"»), 999 075 рублей;

19) проект «Арт-Гимнастика: спорт, искусство и преодоление» (МОО «ФХГП»), 255 720,26 рублей.

Общая сумма поддержки составила более 17 млн рублей.