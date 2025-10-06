Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
Развитие Силово-Медведево
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
вишневый сквер
О новый местах для туристов
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 06.10.2025 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 06.10.2025 14:500 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым. ВИДЕО 06.10.2025 14:150 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 06.10.2025 14:030 Ресторан GURAVI: идеальное место для вашего банкета 06.10.2025 14:010 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 7 октября 06.10.2025 13:440 Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 30.09.2025 14:530 Директора «ДСМУ» подозревают в даче взятки Грацкому в виде земельного участка 29.09.2025 15:101 Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области

06.10.2025 13:44|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги регионального грантового конкурса социальных проектов, реализуемых на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Среди победителей — проекты, направленные на поддержку участников СВО и их семей, детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на экологическое просвещение, патриотическое воспитание и развитие добровольчества.

По итогам экспертизы заявок, поданных на грантовый конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, сформирован итоговый рейтинг проектов. 

Победителями стали 19 социальных проектов: 

1) проект «Военная поэзия: от сороковых до СВО» (ПООООО «Российский союз молодежи»), сумма поддержки 689 990 рублей;

2) проект «Остров безграничных возможностей» (Псковское областное отделение Российского детского фонда), 997 050 рублей;

3) проект «Возможности СВОим» (ПОО Ветеранов СВО), 967 533 рублей;

4) проект «Комфортный город для людей и зверей» (ПРОО «Зоозащита»), 985 900 рублей;

5) проект «Сети для СВОих» (ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018»), 970 750 рублей;

6) проект «Будущее на высоте» (ПРОО «Федерация компьютерного спорта»), 963 988 рублей;

7) проект «Летняя школа молодежной дипломатии "Лига молодых послов"» (АНО «Александр Невский»), 992 500 рублей;

8) проект «Серия просветительских и поддерживающих мероприятий "Проектный интенсив"» (АНО ЦПКР «Приоритет»), 797 280 рублей;

9) проект «Пост №1 – истоки патриотизма» (АНО «Патриот»), 883 800 рублей;

10) проект «Муниципальный клуб "для СВОИХ"» (ПРОМО «Мост»), 1 000 000 рублей;

11) проект «Зима без границ» (ПРОО «ФС ПОДА»), 989 996 рублей;

12) проект «Код помощи» (Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»), 997 454 рублей;

13) проект «Особые даты в истории Псковщины: календарь региональных памятных дат и праздничных дней» (АНОВРМ «СЮ»), 842 000 рублей;

14) проект «Творческий фестиваль для детей из интернатных учреждений "Зажигая звезды"» (РОО «Псковский молодежный центр»), 966 343,74 рублей;

15) проект «Формула долголетия» (РО ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области), 996 900 рублей;

16) проект «Зеленая область - высадки саженцев в Псковской области» (Псковская региональная общественная организация «Экомышление»), 998 500 рублей;

17) проект «Центр изучения русского языка "Время жить в России"» (Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области»), 905 220 рублей;

18) проект «Пошив и плетение тактических изделий для нужд СВО» (Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки участников специальных военных операций и контртеррористических операций "Альфа"»), 999 075 рублей;

19) проект «Арт-Гимнастика: спорт, искусство и преодоление» (МОО «ФХГП»), 255 720,26 рублей.

Общая сумма поддержки составила более 17 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 239 человек
06.10.2025, 14:500 «Деловой полдень» с руководителем типографий «Гименей» и «Знак-плюс» Александром Скоробогатовым. ВИДЕО 06.10.2025, 14:240 Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Шоссейной 06.10.2025, 14:230 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу пройдет в Пскове 10-12 октября 06.10.2025, 14:190 В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения
06.10.2025, 14:150 Яркие, талантливые, успешные - рассказываем о тех, кто способствует популярности ПЛН. Часть 7 06.10.2025, 14:070 Две попытки незаконного ввоза сигарет остановили таможенники в Невельском районе 06.10.2025, 14:040 Пскович занял третье место в «Кубке защитников Отечества» в Коврове 06.10.2025, 14:030 Ресторан GURAVI: идеальное место для вашего банкета
06.10.2025, 14:010 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 7 октября 06.10.2025, 13:530 Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея 06.10.2025, 13:440 Более 17 млн рублей получат победители грантового конкурса соцпроектов в Псковской области 06.10.2025, 13:410 Фрукты из Молдавии запретили к ввозу на территорию РФ в Псковской области
06.10.2025, 13:370 Яркие краски против серости неба: как Псков встречает осень. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.10.2025, 13:310 Всероссийский агродиктант напишут в школах нескольких округов Псковской области 06.10.2025, 13:260 Два преподавателя из Пскова вошли в число лауреатов премии Минкультуры  06.10.2025, 13:200 «Выбуты – память сердца»: вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове
06.10.2025, 13:120 Заявление о признании банкротом компании «Евро-Керамика Печоры» поступило в суд 06.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов? 06.10.2025, 13:010 Ретроспектива: башня на месте часовни, конка и строительство Ольгинского моста 06.10.2025, 12:590 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2025 год
06.10.2025, 12:480 Псковичка Валерия Зайцева вошла в топ-20 конкурса «Мисс Россия» 06.10.2025, 12:250 «Постскриптум»: Начало тепла, сага о чистой воде и нужно ли сократить число депутатов?  06.10.2025, 12:230 Автоматическое оружие без боеприпасов нашли в мусорном контейнере на Завеличье 06.10.2025, 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году
06.10.2025, 12:080 Минометную мину идентифицировали в псковской деревне Малая Гоголевка 06.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция нового проекта на ПЛН FM «Деловой полдень» 06.10.2025, 11:510 Более 300 патронов изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 06.10.2025, 11:500 Псковичка заняла второе место в настольном теннисе на спартакиаде пенсионеров РФ
06.10.2025, 11:390 Дамблдор, Хагрид и Лидия Михайловна: россияне назвали любимых учителей из книг 06.10.2025, 11:300 Короткое замыкание стало причиной пожара на улице Речной в Великих Луках 06.10.2025, 11:200 Суд взыскал почти миллион рублей за подготовку к капремонту моста в Великих Луках 06.10.2025, 11:100 Псковская область сохранила 60 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения
06.10.2025, 10:490 Хозпостройка и кровля горели на улице Октябрьской в Дедовичах 06.10.2025, 10:340 Псковский музей объявил выходной день на некоторых объектах 6 октября 06.10.2025, 10:310 В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья 06.10.2025, 10:280 Мужчина погиб при пожаре в псковской деревне Погорелка
06.10.2025, 10:200 Семь псковских водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения 06.10.2025, 10:120 Губернатор поздравил жителей Невельского округа с 82-й годовщиной освобождения 06.10.2025, 10:080 «Деловой полдень»: Совместный проект запускают ПЛН FM и региональное отделение «Деловой России» 06.10.2025, 10:010 Первый межъепархиальный съезд церковных флористов проведут в Печорах
06.10.2025, 09:560 Мошенники придумали новую схему с аккаунтами на маркетплейсах 06.10.2025, 09:490 «Дневной дозор»: Чем грозит увеличение НДС? 06.10.2025, 09:350 55% псковичей получают поздравления в честь профессиональных праздников — опрос 06.10.2025, 09:150 В Госдуму внесут проект о праве педагогов на бесплатное горячее питание
06.10.2025, 09:000 Участок дороги на улице Лагерной в Пскове перекрыли до 10 октября 06.10.2025, 08:400 Больше 50% россиян отказались от оплаты наличными - аналитики 06.10.2025, 08:200 Показатели урожая в России превысят прошлогодний результат 06.10.2025, 08:100 Невельский округ празднует годовщину освобождения от фашистских захватчиков
06.10.2025, 08:000 Всемирный день архитектуры отмечают сегодня 06.10.2025, 07:301 Однополосное движение ввели на участке улицы Вокзальной в Пскове 06.10.2025, 07:000 Международный день врача празднуют 6 октября 05.10.2025, 22:000 Около 200 тысяч рублей перевели мошенникам жители Острова и Новосокольнического района
05.10.2025, 21:300 В Госдуме предложили ввести единый набор для новорожденных 05.10.2025, 21:000 Мединский рассказал о новой редакции учебника по истории 05.10.2025, 20:400 Российский параатлет Торсунов установил мировой рекорд в прыжках в длину 05.10.2025, 20:201 Псковский Роспотребнадзор раскрыл секреты долголетия в разных странах
05.10.2025, 20:000 В КНР за неделю выявили более трех тысяч новых случаев лихорадки чикунгунья 05.10.2025, 19:401 Любовь Трифонова: Каждый из нас навсегда сохраняет в памяти имена педагогов, вложивших душу в первые уроки 05.10.2025, 19:200 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 6 октября 05.10.2025, 19:000 В Великолукском районе продолжаются поиски пропавшего Игоря Баринова
05.10.2025, 18:400 В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату 05.10.2025, 18:200 Меры предосторожности по использованию печного оборудования напомнили псковичам 05.10.2025, 18:001 В России предложили ввести постоянную надбавку к пенсии педагогов 05.10.2025, 17:304 Фотофакт: Псковские лошадницы продолжают игнорировать запрет на катание в парках
05.10.2025, 16:300 В Псковской епархии открывается постоянно действующий кадетский корпус 05.10.2025, 16:000 4,4 тысячи учителей трудятся в Псковской области 05.10.2025, 15:301 Псковская инфекционная больница отмечает сегодня свою 5-летнюю годовщину 05.10.2025, 15:000 Александр Козловский - учителям: Ваша работа – это вклад в будущее страны
05.10.2025, 14:300 До +15 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 6 октября 05.10.2025, 14:000 Двух святых — мученика Фоку и пророка Иону чествуют сегодня православные 05.10.2025, 13:300 Псковичка заняла первое место в этапе конкурса «Молодой профсоюзный лидер России» 05.10.2025, 13:000 Михаил Ведерников: Именно с учителями связаны самые яркие школьные воспоминания
05.10.2025, 12:300 Эксперт рассказал об уязвимости двухфакторной аутентификации 05.10.2025, 12:000 Может ли собака быть интровертом, рассказали кинологи 05.10.2025, 11:400 Выставка художника-керамиста Людмилы Назарой открылась в Пскове 05.10.2025, 11:200 Наталья Федорова: Труд учителя - это основа личности человека
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru