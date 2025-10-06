Общество

Единый день приема участников СВО по вопросам медицины состоится в Псковской области

Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей, посвященный вопросам медицинского обеспечения, состоится в Псковской области во вторник, 10 октября. Мероприятие пройдет на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

С 10:00 до 12:00 в региональной общественной приемной по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9, на вопросы псковичей ответят представители регионального министерства здравоохранения и депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

Обратиться за консультацией можно двумя способами:

лично, предварительно записавшись по телефону: 66-25-12;

дистанционно, позвонив в это же время по тому же номеру (66-25-12) в режиме «горячей линии».

Кроме того, аналогичные приемы в этот день будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии в Великих Луках и районных центрах области.

Тематические единые дни приема участников СВО и членов их семей на площадке приемных партии «Единая Россия» будут проходить каждый месяц. Их посвятят вопросам в различных сферах. Поддержка участников СВО и членов их семей является приоритетным направлением народной программы партии, уточнили в отделении.