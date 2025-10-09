Общество

День в истории ПЛН. 9 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 9 октября в разные годы.

2002 год. За 9 месяцев в Пскове зарегистрировано почти две с половиной тысячи преступлений

За 9 месяцев 2002 года в Пскове зарегистрировано 2497 преступлений, что на 17,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщала пресс-служба УВД города.

Как свидетельствует статистика, на каждую тысячу жителей совершается 12,5 преступления. Уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 292 до 187. Почти на 50% уменьшилось количество краж чужого имущества, их число составило 830. Количество грабежей и экономических преступлений осталось примерно на прежнем уровне, а вот количество краж транспортных средств возросло с 57 до 65.

К административной ответственности привлечено 49 тысяч 599 человек, из которых порядка 30 тысяч понесли наказание по линии ГИБДД. В сфере потребительского рынка зарегистрировано 1573 правонарушения, в том числе 1064 нарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции. Выявлено 880 фактов самогоноварения. Изъято 5203 литра алкогольной продукции, в том числе 3640 литров браги и самогона.

2003 год. Цены на квартиры в Пскове постоянно растут

Средняя стоимость однокомнатной квартиры новой планировки на сегодняшний день в Пскове составляет 12 тысяч долларов, 2-х комнатной квартиры - 16 тысяч долларов, а 3-х комнатной - 19 тысяч долларов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщали в агентствах недвижимости Пскова.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры старой планировки или, как принято ее назвать, «хрущевки», составляет в городе 10 тысяч долларов, 2-х комнатной квартиры - 12- 2,5 тысяч долларов, 3-х комнатной - 16 тысяч долларов.

Как сообщили в агентстве «Четыре угла», необходимо учитывать, что стоимость квартиры зависит от нескольких составляющих. Во-первых, она зависит от района, в котором будет расположена предполагаемая квартира. В частности, квартиры в центральном районе города и ближнем Завеличье стоят несколько дороже, чем в других частях города. Во-вторых, стоимость квартиры зависит от этажа, и, в-третьих, цена будет варьироваться в зависимости от планировки и размера площади. Таким образом, при покупке/продаже жилплощади учитывается все, вплоть до размера и количества окон в квартире.

Как отметили в агентстве недвижимости «Фабрициуса 3», цены на квартиры в Пскове постоянно растут, и вызвано это, прежде всего, высоким спросом и низким предложением.

На сегодняшний 2025 год на рынке недвижимости в Пскове наблюдается сложная ситуация. С одной стороны, высокие затраты на строительные материалы, увеличение зарплат и нехватка квалифицированных рабочих создают предпосылки для роста цен на жилье в новостройках. С другой, экономические условия, такие как высокая ключевая ставка и ужесточение льготной ипотеки, приводят к снижению спроса и стабилизации цен.

2008 год. «Митьки» привезли в Псков не просто картины, они привезли Петербург - Дмитрий Шагин

«Митьки» привезли в Псков не просто картины, они привезли Петербург. Об этом заявлял создатель творческого течения Дмитрий Шагин, представляя своих друзей и единомышленников на открытии выставки «Митьки в Пскове. Санкт-Петербург - Остановки по требованию» в Приказных палатах Псковского кремля.

«У каждого из художников есть свой Петербург. Не парадный, а свой, который дорог лично ему, где идет настоящая, а не официальная жизнь. Таким он и представлен на этой выставке», - отметил он.

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей (Фил) Филиппов, который вниманию зрителей предлагает личные доминанты культурной столицы: «Это мосты и фабричные трубы, колонны и, конечно же, - девушки».

Отметим, на церемонию открытия выставки произведений питерской художественной группы «Митьки» приехала большая группа самих художников. Следуя неписанным правилам, принятым в этой художественной среде, сам факт открытия превратился в настоящий перфоманс, в ходе которого торжественные речи чиновников от культуры плавно перетекали в хоровое пение.

В качестве поддержки в данном случае выступал известный музыкант и писатель, лидер группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан, который, как было подчеркнуто, «без микрофона и другой вспомогательной усилительной техники» исполнил несколько народных «митьковских» песен, что, по его мнению, только улучшило восприятие представленных художественных произведений.

По словам директора Псковского музея-заповедника Юрия Киселева, проект «Митьки в Пскове» вынашивался не один год, и тем приятней стала эта долгожданная встреча. «При этом нам особенно приятно, что выставка не ограничится рамками только областного центра - ее смогут увидеть жители других малых городов региона,» - добавил он.

«Псков стал для нас по сути дела первой «остановкой по требованию, - продолжает Дмитрий Шагин. - А следующим пунктом нашего назначения станет Великий Новгород, потом Старая Ладога, а ближе к Новому году - Великий Устюг. Закончится эта акция уже через год большой выставкой в Манеже, где художники представят вниманию зрителей работы, которые были созданы в ходе этой большой творческой поездки».

Как станет известно позже, выставка «Митьков» продолжит проходить, но только в Петербурге и Москве. Хотя их до сих пор любит и помнит старшее поколение, всенародное движение плавно ушло на спад.

2015 год. В Госдуме сообщают о принятом решении дважды проиндексировать пенсии в 2016 году

В 2016 году пенсии будут индексировать дважды, сообщал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.

«Решение принято: пенсии в 2016 году повысят 2 раза: в феврале и осенью. Цель двух индексаций - увеличить пенсии на величину инфляции за 2015», - написала Баталина в своем микроблоге в «Твиттере» в пятницу.

7 октября она заявила журналистам, что решение о параметрах индексации пенсий в 2016 году будет принято по итогам первого полугодия, сообщает «Интерфакс».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о проведении второй индексации пенсии во второй половине 2016 года.

«Медведев сегодня поддержал предложение фракции о проведении второй индексации, то есть это решение сегодня принято. Мы говорим, что целевым ориентиром второй индексации является доведение индекса до размера фактической инфляции за 2015 год. И мы будем придерживаться этого целевого ориентира», - отметила глава комитета по труду.

В свою очередь первый вице-премьер Игорь Шувалов в четверг заявил: «По индексации пенсий принято решение, что доиндексация должны быть связана все-таки с ростом экономики».

2018 год. Правительство обсуждает замену бумажных российских паспортов на электронные

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручил до конца текущего года разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года, сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт - его концепции уже пять лет. Совещания, на котором она снова обсуждалась, 14 сентября провел зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия Самигуллина), а 17 сентября - председатель правительства Дмитрий Медведев (сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов)», - говорится в публикации.

В пресс-службе правительства РФ изданию пояснили, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую, предположили в пресс-службе.

Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека - его данным в разных государственных информационных системах, объяснили в пресс-службе правительства, тогда электронный паспорт позволит совершать юридически значимые действия, получать и коммерческие, и госуслуги.

При этом участник совещаний в правительстве РФ уточнил, что речь идет о создании новой системы идентификации, объединении в одном документе всех данных человека - паспорта, СНИЛСа, водительских прав. Кроме того, одновременно создается единый реестр данных всех граждан.

Стоит такая реформа, судя по паспорту программы «Цифровой экономики», который рассматривался на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 17 сентября, 114,4 миллиардов рублей до 2024 года. Собрать эту сумму предполагается за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

Как известно, бумажные паспорта на электронные так и не заменили.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.