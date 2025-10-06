Общество

Беременных псковичек сводили на экскурсию в родовое отделение

Вопросы поддержки материнства и детства обсудили будущие мамы Псковской области в День беременных. Мероприятия состоялись в Псковском клиническом перинатальном центре в Пскове и Великих Луках и других учреждениях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Фотографии: министерства труда и занятости Псковской области

В рамках «Школы материнства» будущие мамы смогли обсудить подготовку к родам, меры социальной поддержки семей с детьми, посетили экскурсию для беременных женщин в родовое отделение.

Специалисты кадрового центра «Работа России» рассказали о возможностях нацпроекта «Кадры», благодаря которому новоиспеченные мамы могут пройти бесплатное обучение и в период декретного отпуска получить новую профессию.

В псковском кадровом центре «Работа России» в рамках работы женского клуба «Женский интерес» прошел интерактивный психологический тренинг для беременных женщин.

На тренинге психологи обсудили с участницами, как беременность становится ресурсом для развития женщины и как после комфортно выходить из декрета.