Общество

Контейнеры для сбора вещевой помощи Детскому фонду установили в Пскове

Три специальных контейнера установили для сбора вещевой помощи детям из малообеспеченных семей в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Этот новый способ передачи вещей на благотворительность уже стал удобным для жителей города. Теперь не нужно специально ехать в пункт приёма и выдачи благотворительной помощи фонда, подстраиваясь под его рабочий график. Вещи можно передать в свободное время в разных районах города.

Сотрудники и волонтёры фонда два раза в неделю вынимают вещи из контейнеров. Они собирают десятки пакетов с детской одеждой, обувью, игрушками и книжками. Бывают даже случаи, когда в контейнерах находят самокаты и горки для купания. «Мы удивляемся, как все это помещается в контейнер», – делится координатор проекта «Добрые руки» Олеся Александрова.

Контейнеры для сбора вещевой помощи установили по следующим адресам:

ТЦ «Империал»: ул. Коммунальная, д. 41, первый этаж, рядом с магазином «Лэтуаль». Работает ежедневно с 10:00 до 21:00;

ТЦ «Шайба»: ул. Яна Фабрициуса, д. 5А, первый этаж, рядом с эскалатором. Работает ежедневно с 10:00 до 20:00;

у административного здания фонда: пер. Конный, д. 7А, справа от входной двери. Контейнер работает круглосуточно.

Детский фонд принимает детскую и подростковую одежду и обувь на возраст до 18 лет, игрушки и книжки. Вещи должны быть современными, чистыми, исправными и пригодными к дальнейшей носке. Жителей города просят опускать вещи внутрь контейнеров в завязанных пакетах, чтобы они попали на склад фонда в том состоянии, в котором были переданы.

Контейнеры установили в рамках проекта «Добрые руки» при поддержке правительства Псковской области.