Реализацию концессионных соглашений обсудил законодательный комитет Собрания

Отчет об исполнении концессионных соглашений в Псковской области заслушали депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На 1 января 2026 года действовало восемь соглашений на сумму более 7,2 млрд рублей. Шесть в сфере теплоснабжения и два соглашения с исполнительными органами: одно в сфере утилизации отходов, другое в сфере образования. Обязательства, взятые концессионерами, соблюдаются, фактов растраты не выявлено. В сфере обращения с отходами - экотехнопарк, он нам всем знаком. Объект сложный, договор о концессии заключен в 2022 году. Разрабатывают пути решения проблемы. Сенаторы также вовлечены в решение. Уверен, что объект будет завершен. И еще одно соглашение в 2022 году заключено – школа на 1000 мест на пересечении улиц Юности и Инженерной. В июне 2025 года работы прекратили, готовность остановилась на 24%. В правительство направили предложение об увеличении финансирования в два с половиной раза. Бюджет области не может позволить себе такую нагрузку. Вопрос о расторжении договора с данным концессионером рассматривается в Арбитражном суде. Сейчас есть дорожная карта, по которой до конца года будет новый подрядчик», - доложил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

«То есть государство разрешает бизнесу пользоваться частным имуществом на каких-то договоренностях. Контроль осуществляется вашим министерством? Возьмем котельную. Ее передали, а щепа сырая, и госимущество сломалось. Кто это будет контролировать?» - спросил председатель комитета Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия»).

«Я вопрос понял. Федеральный закон отдельно содержит статью. Для того, чтобы исполнялся закон, концессионер должен предоставлять доступ к объектам для осуществления контроля», - ответил Андрей Михеев.

«В школе все, что построено, остается в собственности региона?» - поинтересовался Алексей Севастьянов.

«Их нужно оформлять и туда заводить подрядчика. Вопрос еще в приемке, чтобы оценить затраты», - ответил Андрей Михеев.