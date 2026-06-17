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Руководитель ПОИПКРО принимает участие в окружном совещании Минпросвещения

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Окружное совещание Министерства просвещения Российской Федерации для субъектов Северо-Западного федерального округа, посвященное актуальным вопросам системы образования, проходит в городе Санкт-Петербург 16 и 17 июня. Руководитель ПОИПКРО Андрей Ниневский принимает в нем участие в составе делегации от Псковской области. Об этом сообщили в группе ПОИПКРО в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: ПОИПКРО / «ВКонтакте»

В совещании принимают участие заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова, руководители органов управления образованием субъектов СЗФО и директора образовательных организаций. Псковскую область представляет делегация во главе с министром образования региона Александром Сорокиным.

В пленарном заседании приняла участие заместитель Министра просвещения РФ Ольга Колударова. В ходе мероприятия обсудили вопросы реализации основных направлений государственной политики в сфере образования, обеспечения единства образовательного и воспитательного пространства страны, повышения качества и доступности образования, обновления содержания школьного образования, роли педагогического вуза в развитии региональных образовательных систем, а также стратегические задачи реализации направлений единой модели профориентации и другие вопросы.

Кроме того, на совещании были представлены лучшие практики внешних коммуникаций Северо-Западного федерального округа.

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