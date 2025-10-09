Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
Развитие Силово-Медведево
Как устроить свидание мечты?
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
Что изменилось в псковских школах
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 09.10.2025 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 09.10.2025 15:560 Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ 09.10.2025 15:470 Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов 09.10.2025 15:400 Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант 09.10.2025 15:160 Города для людей 09.10.2025 15:040 МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Города для людей

09.10.2025 15:16|ПсковКомментариев: 0

В последнее время парки, скверы и места отдыха в Псковской области чудесным образом преображаются и становятся центром притяжения горожан и гостей. Благоустройство общественных пространств становится возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно в рамках этой программы в Новосокольниках обновили парк «Заречный», и теперь он стал любимым местом отдыха жителей поселка всех возрастов.

Одним из разработчиков концепции парка в Новосокольниках стала петербургский архитектор, руководитель мастерской ландшафта, архитектуры и дизайна Марина Хмель. Чем интересна работа в регионах, с какими еще объектами в Псковской области работает архитектор и как знания об истории и культуре территорий помогают в создании проектов по их благоустройству, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Фото из ВК-сообщества «Наш любимый город Новосокольники»

Комфорт и красота

- В конце сентября торжественно открыли парк «Заречный» в Новосокольниках. Что сейчас представляет из себя общественная территория? Довольны ли вы реализацией проекта?

- Парк «Заречный» - изначально очень красивая территория. Но она была в плохом состоянии - заросшая кустарником и порослью: ни тропинок, ни специально оборудованных зон отдыха. Мы для себя поставили задачу - насытить территорию различными элементами благоустройства для создания комфортной среды для жителей и подчеркнуть именно естественную красоту места. Считаю, что у нас это получилось.

Особенно приятно: как только первые объекты стали устанавливать и появились тропинки, в парк сразу потянулись жители, семьи с детьми. Вообще никогда не видела столько детей в одном месте в Новосокольниках! Причем, как летом, так и сейчас, в парке большая концентрация людей. Мне кажется, это хороший показатель. Значит, у нас получилось ответить на запрос жителей о таком месте проведения досуга.

На открытии я, к сожалению, не была. Но мы с коллегами обязательно поедем на техническую приемку. И, конечно же, с удовольствием погуляем по парку, пока стоит хорошая погода.

Марина Хмель. Фото из личного архива героя публикации

- Парк делится на какие-то зоны по своим функциональным особенностям?

- Мы разделили территорию благоустройства на зону тихого отдыха и «мемориальную» зону - возле памятника Алии Молдагуловой (Герой Советского Союза, погибшая в 1944 году в боях в Новосокольническом районе - ред.). Также постарались выделить площадки для детей и для активного отдыха подростков.

- Менялся ли проект по ходу реализации?

- Мы сопровождали проект полностью - от объекта благоустройства регионального значения до победителя во Всероссийском конкурсе. Была разработана рабочая документация, получены акты ГИКЭ и заключения госэкспертизы. Подобный комплексный подход позволил сохранить проектные решения практически в полном объеме.

Единственный момент: одно из красивых архитектурных сооружений - кованую беседку на берегу реки Малый Удрай - пришлось перенести в часть парка на другой стороне реки. Честно говоря, при проектировании мы не учли наличие инженерных семей в месте расположения беседки, поэтому в целях безопасности для нее был выбран другой участок.

Фото из ВК-сообщества «Наш любимый город Новосокольники»

- Сейчас вы продолжаете работу в Псковской области. Какие объекты в каких муниципалитетах в ближайшем будущем также преобразятся?

- Недавно с нашей мастерской связывался глава Струго-Красненского муниципального округа - местные власти хотят разработать экологическую зону на берегу озера Песчаного. Там очень красивый сосновый лес, и нужно что-то в таком очень деликатном, ненавязчивом эко-стиле предложить.

Сейчас мы разрабатываем рабочую документацию для территории Замковой горы в поселке Усвяты. В проекте мы постарались отразить уникальность места, традиции этого «края легенд», но добавить функциональности и ответить на потребность жителей в современном общественном пространстве. В рамках проекта предусмотрено устройство уникальных мест для отдыха, пляжной зоны и комфортного спуска от замка. Возле замка будет размещена смотровая площадка и обустроена площадь с фонтаном. Также мы заложили обновление кустов сирени на Замковой горе.

Здесь и далее: фото из личного архива героя публикации

- То есть на месте клумбы будет фонтан, как это и было в конце XIX века?

- Обязательно. По стилистике площадь решена классически. А для каскада воды нашли более современное решение. Он будет с подсветкой, потому что это всегда смотрится выигрышно. Насчет аудиосопровождения тоже поработаем, я думаю.

- С Псковской областью вы как житель Петербурга, наверное, и раньше были знакомы?

- Да, у нас дом в Гдове. Поэтому Псковская область для меня, скажем так, второй домашний регион.

Знакомиться со страной

- Псковская область - не единственный регион, где вы работаете? Насколько широка география вашей деятельности?

- Наша самая дальняя точка - Камчатка. Из активных проектов сейчас у нас объекты в Петропавловске-Камчатском и нашем Выборге в Ленобласти. Кроме этого, мы работали в самых разных регионах России: Санкт-Петербурге, Башкортостане, Ставропольском крае, Бурятии, Башкирии, Тверской, Вологодской и Белгородской областях.

- Как так получилось, что вы стали заниматься проектами в регионах?

- Достаточно просто: мы - выпускники Академии Художеств, все архитекторы-художники. После окончания вуза очень тяжело было привыкать к работе за компьютером. Получив определенную практику и в итоге опять собравшись вместе, мы стали брать объекты не только в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Хотелось больше путешествовать и знакомиться со своей страной. Вообще наша работа - очень интересная. Во всех регионах свои нюансы и особенности.

- С чего начинается ваша работа?

- С двух-трех вещей. Сначала нам нужно определить запросы жителей. Это можно сделать разными способами: от онлайн-голосований до небольших опросов жителей - даже тех, кого встречаешь на улицах.

- Как жители реагируют на это?

- В основном, хорошо. И даже стали нас вычислять. Иногда, идешь городу или поселку с главой округа, и жители сами подходят и начинают что-то предлагать. Опять-таки, некоторые администрации заранее проводят такую работу. Но всегда хорошо, если проходит такая прогулка совместная. Мы стараемся на первом этапе все вместе рисовать или делать общий эскиз, предлагать несколько вариантов на разработку. Жители потом оценивают нашу работу. Но это развито не везде. Все зависит от взаимодействия жителей с местными властями.

История и современность

- Вы проводили такую работу уже как минимум в двух муниципальных округах. Предложения жителей были учтены при разработке проектов благоустройства? Где были идеи более реалистичные?

- Да, мы учитываем идеи жителей. Более реалистичные предложения, наверное, были в Новосокольниках. А более интересные, фантазийные - в Усвятах, потому что там к работе над проектом активно подключали школьников, а дети более креативно мыслят. Но их сказочные идеи тоже нашли отражение в проекте. Например, есть легенда, что под Замковой горой существуют подземные ходы. И мы примерно обозначим место, где будет вход в такое подземелье. Это некая фальшь-дверь - отсылка к домикам хоббитов. И это как раз одна из идей школьников.

Кроме того, очень важно на первом этапе собрать все технические моменты, чтобы понимать, где у нас сети, какие у нас дороги, какая категория земель. Это очень важно, потому что потом минимизирует переделки и переносы во время реализации.

- Сейчас многие говорят о «культурном коде», местной идентичности. Отличаются наши муниципалитеты друг от друга? И используете ли вы эти особенности в проектах благоустройства?

- Об Усвятском крае у меня сразу сложилось впечатление, что это сказка. Там до сих пор сохраняются очень сильные традиции, местные жители знают много легенд. Об удивительной истории рассказывают и археологические раскопки, которые там проводятся.

Новосокольники тоже интересны. Но это город железнодорожников. Новосокольнический муниципальный округ - более молодой, активный, динамичный. Там мы сделали акцент на военную и спортивную тематику. Мы используем в благоустройстве территорий их исторические и современные особенности, чтобы как можно больше людей, туристов заинтересовалось этими городами и поселками.

То же самое хочу сказать о Гдове. Это очень интересный город, в чем-то уникальный. Как житель Гдова я заметила, что в последнее время его стало навещать гораздо больше туристов. Надеюсь, что все-таки там появится парк и какие-то активности. Я бы, наверное, сделала акцент на идентичность территории и на ее историческую составляющую. Разделила бы парк на несколько тематических зон, которые рассказывают именно об истории города, крепости. Это помогло бы Гдову занять заслуженную нишу среди исторических туристических мест Северо-Запада.

- А нет ли идей насчет областного центра? Как сделать Псков еще красивее?

- Наверное, конкретных предложений нет. Единственное - не повторяйте ошибок Санкт-Петербурга. Вокруг него образовался пояс из гигантских 20-этажек без инфраструктуры. К ним не подъехать, из них не выехать. И это безликое кольцо одинаковых кубиков - прямо беда. Лучше такого не допускать. Нужно, чтобы наши города сохраняли свою индивидуальность.

Беседовала Светлана Синцова

Теги: #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 137 человек
09.10.2025, 16:040 Дружинник спас жизнь пострадавшему в серьезном ДТП на трассе Печки – Новоизборск 09.10.2025, 15:560 Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ 09.10.2025, 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах 09.10.2025, 15:470 Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов
09.10.2025, 15:400 Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант 09.10.2025, 15:330 Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется — кабмин 09.10.2025, 15:160 Города для людей 09.10.2025, 15:120 Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия»
09.10.2025, 15:040 МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании 09.10.2025, 14:570 В Пскове четверых «новых» граждан России доставили в военкомат 09.10.2025, 14:460 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Четырёх углах в Пскове 09.10.2025, 14:450 Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей
09.10.2025, 14:380 Депутаты десяти регионов Северо-Запада встретились в Пскове для обсуждения социальных вопросов 09.10.2025, 14:210 Погружение в мир корейского бизнес-искусства: в Пскове прошла лекция о концепции «нунчи» 09.10.2025, 14:120 Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи 09.10.2025, 14:090 Делегация Псковской области участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень»
09.10.2025, 14:030 ВТБ и Т1 представили биометрическую кассу самообслуживания для ритейла 09.10.2025, 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 09.10.2025, 13:520 Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск 09.10.2025, 13:520 Рецепты котлет 1985 года опубликовал псковский архив
09.10.2025, 13:460 В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль ВИДЕО 09.10.2025, 13:450 Парламентарии СЗФО активизируют усилия по поддержке региональных музеев 09.10.2025, 13:310 Гражданин Беларуси заплатит штраф за контрабанду лосося в Невельском районе 09.10.2025, 13:220 Великолукский технопарк «Электрополис» вошел в топ-10 лучших в России
09.10.2025, 13:130 Посвящённая «Михайловскому» сказка-стилизация оренбургского поэта получила премию имени Аксакова 09.10.2025, 13:120 Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного 09.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 09.10.2025, 13:000 На псковском «Машиностроителе» в октябре будут принимать батарейки и крышки
09.10.2025, 12:520 Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн 09.10.2025, 12:420 Виктор Остренко: Для обновления колледжей культуры нужна поддержка федерального центра 09.10.2025, 12:320 Псковский театр представит «Маленькие трагедии» на фестивале в Великом Новгороде 09.10.2025, 12:200 Биоэквайринг на «Финополисе»: рисунок вен на ладони оплатит покупку
09.10.2025, 12:190 Ремонт пяти общественных колодцев завершили в Псковском районе 09.10.2025, 12:180 Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете 09.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко 09.10.2025, 12:010 Трехнедельная акция по сбору макулатуры стартовала в Пскове
09.10.2025, 11:580 В регионах растет конкуренция за ИТ-кадры 09.10.2025, 11:401 Учения 76-й дивизии проходят в Пскове 09.10.2025, 11:290 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы?  09.10.2025, 11:260 Положения о конкурсах на пост глав утвердили в новых округах Псковской области
09.10.2025, 11:230 В Пушкиногорском районе объявлен осенний месячник по благоустройству 09.10.2025, 11:090 ФАС к 2028 году разработает антимонопольное регулирование маркетплейсов 09.10.2025, 10:530 Светофор и камера наблюдения не работают на Четырех углах в Пскове 09.10.2025, 10:520 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
09.10.2025, 10:450 Минтранс рассказал, когда следует переобувать автомобиль в зимние шины 09.10.2025, 10:340 Русско-китайский дуэт даст органно-вокальный концерт в Пскове 09.10.2025, 10:200 ВТБ и НСПК показали терминал для быстрой проверки возраста без паспорта 09.10.2025, 10:060 Псковский музей стал площадкой для съемок телепрограммы «Пешком»
09.10.2025, 10:010 Голубоглазый мужчина в черной куртке пропал в Пскове 09.10.2025, 09:510 МВД предупреждает о новой схеме мошенничества со сдачей анализов 09.10.2025, 09:440 Квартира горела на улице Пролетарской в Себеже 09.10.2025, 09:300 Псковичи рассказали о ключевых факторах выбора работы
09.10.2025, 09:150 Ещё есть дополнительные места в детских кружках в Пскове 09.10.2025, 09:000 Невельчанку могут посадить на 10 лет за помощь в контрабанде мясной продукции 09.10.2025, 08:400 Mastercard может потерять товарный знак в России 09.10.2025, 08:300 Кафе с безупречным сервисом
09.10.2025, 08:200 В Пскове разыскивают разнорабочего с татуировкой воинской части на плече 09.10.2025, 08:000 Доля коротких вкладов достигла рекордного уровня 09.10.2025, 07:300 День почты празднуют во всем мире 9 октября 09.10.2025, 07:000 Всемирный день зрения отмечают 9 октября
08.10.2025, 22:000 Угрожающие когнитивному здоровью привычки назвал невролог 08.10.2025, 21:400 Районный день бега провели в Невеле в честь Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 08.10.2025, 21:200 Сотрудники псковского УФСИН приняли участие в донорской акции 08.10.2025, 21:000 В Псковской области проходит XIII Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт
08.10.2025, 20:440 Аномальное поведение птиц наблюдают в США 08.10.2025, 20:400 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 9 октября 08.10.2025, 20:390 Псковскую область снова накроет туман 08.10.2025, 20:200 Ученые-этнографы посетили музей-усадьбу сето в деревне Сигово
08.10.2025, 20:100 Наталья Федорова ознакомилась с работой предприятия «Племрепродуктор Назия» 08.10.2025, 20:000 Новая котельная в Хотицах обеспечит 14 тыс квадратных метров жилья в этом году 08.10.2025, 19:400 Пять новых женских консультаций откроют в Псковской области 08.10.2025, 19:200 Суд расторг соглашение с резидентом ОЭЗ «Моглино» и взыскал 4,5 млн рублей штрафа
08.10.2025, 19:000 Торжественное открытие фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоялось в ТРК «Акваполис» 08.10.2025, 18:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 октября 08.10.2025, 18:300 Исследование Т1: Банки и страховые компании — лидеры по инвестициям в ИИ 08.10.2025, 18:120 Skoda и Ford столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru