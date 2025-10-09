Общество

Города для людей

В последнее время парки, скверы и места отдыха в Псковской области чудесным образом преображаются и становятся центром притяжения горожан и гостей. Благоустройство общественных пространств становится возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно в рамках этой программы в Новосокольниках обновили парк «Заречный», и теперь он стал любимым местом отдыха жителей поселка всех возрастов.

Одним из разработчиков концепции парка в Новосокольниках стала петербургский архитектор, руководитель мастерской ландшафта, архитектуры и дизайна Марина Хмель. Чем интересна работа в регионах, с какими еще объектами в Псковской области работает архитектор и как знания об истории и культуре территорий помогают в создании проектов по их благоустройству, узнала Псковская Лента Новостей.

Фото из ВК-сообщества «Наш любимый город Новосокольники»

Комфорт и красота

- В конце сентября торжественно открыли парк «Заречный» в Новосокольниках. Что сейчас представляет из себя общественная территория? Довольны ли вы реализацией проекта?

- Парк «Заречный» - изначально очень красивая территория. Но она была в плохом состоянии - заросшая кустарником и порослью: ни тропинок, ни специально оборудованных зон отдыха. Мы для себя поставили задачу - насытить территорию различными элементами благоустройства для создания комфортной среды для жителей и подчеркнуть именно естественную красоту места. Считаю, что у нас это получилось.

Особенно приятно: как только первые объекты стали устанавливать и появились тропинки, в парк сразу потянулись жители, семьи с детьми. Вообще никогда не видела столько детей в одном месте в Новосокольниках! Причем, как летом, так и сейчас, в парке большая концентрация людей. Мне кажется, это хороший показатель. Значит, у нас получилось ответить на запрос жителей о таком месте проведения досуга.

На открытии я, к сожалению, не была. Но мы с коллегами обязательно поедем на техническую приемку. И, конечно же, с удовольствием погуляем по парку, пока стоит хорошая погода.

Марина Хмель. Фото из личного архива героя публикации

- Парк делится на какие-то зоны по своим функциональным особенностям?

- Мы разделили территорию благоустройства на зону тихого отдыха и «мемориальную» зону - возле памятника Алии Молдагуловой (Герой Советского Союза, погибшая в 1944 году в боях в Новосокольническом районе - ред.). Также постарались выделить площадки для детей и для активного отдыха подростков.

- Менялся ли проект по ходу реализации?

- Мы сопровождали проект полностью - от объекта благоустройства регионального значения до победителя во Всероссийском конкурсе. Была разработана рабочая документация, получены акты ГИКЭ и заключения госэкспертизы. Подобный комплексный подход позволил сохранить проектные решения практически в полном объеме.

Единственный момент: одно из красивых архитектурных сооружений - кованую беседку на берегу реки Малый Удрай - пришлось перенести в часть парка на другой стороне реки. Честно говоря, при проектировании мы не учли наличие инженерных семей в месте расположения беседки, поэтому в целях безопасности для нее был выбран другой участок.

Фото из ВК-сообщества «Наш любимый город Новосокольники»

- Сейчас вы продолжаете работу в Псковской области. Какие объекты в каких муниципалитетах в ближайшем будущем также преобразятся?

- Недавно с нашей мастерской связывался глава Струго-Красненского муниципального округа - местные власти хотят разработать экологическую зону на берегу озера Песчаного. Там очень красивый сосновый лес, и нужно что-то в таком очень деликатном, ненавязчивом эко-стиле предложить.

Сейчас мы разрабатываем рабочую документацию для территории Замковой горы в поселке Усвяты. В проекте мы постарались отразить уникальность места, традиции этого «края легенд», но добавить функциональности и ответить на потребность жителей в современном общественном пространстве. В рамках проекта предусмотрено устройство уникальных мест для отдыха, пляжной зоны и комфортного спуска от замка. Возле замка будет размещена смотровая площадка и обустроена площадь с фонтаном. Также мы заложили обновление кустов сирени на Замковой горе.

Здесь и далее: фото из личного архива героя публикации

- То есть на месте клумбы будет фонтан, как это и было в конце XIX века?

- Обязательно. По стилистике площадь решена классически. А для каскада воды нашли более современное решение. Он будет с подсветкой, потому что это всегда смотрится выигрышно. Насчет аудиосопровождения тоже поработаем, я думаю.

- С Псковской областью вы как житель Петербурга, наверное, и раньше были знакомы?

- Да, у нас дом в Гдове. Поэтому Псковская область для меня, скажем так, второй домашний регион.

Знакомиться со страной

- Псковская область - не единственный регион, где вы работаете? Насколько широка география вашей деятельности?

- Наша самая дальняя точка - Камчатка. Из активных проектов сейчас у нас объекты в Петропавловске-Камчатском и нашем Выборге в Ленобласти. Кроме этого, мы работали в самых разных регионах России: Санкт-Петербурге, Башкортостане, Ставропольском крае, Бурятии, Башкирии, Тверской, Вологодской и Белгородской областях.

- Как так получилось, что вы стали заниматься проектами в регионах?

- Достаточно просто: мы - выпускники Академии Художеств, все архитекторы-художники. После окончания вуза очень тяжело было привыкать к работе за компьютером. Получив определенную практику и в итоге опять собравшись вместе, мы стали брать объекты не только в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Хотелось больше путешествовать и знакомиться со своей страной. Вообще наша работа - очень интересная. Во всех регионах свои нюансы и особенности.

- С чего начинается ваша работа?

- С двух-трех вещей. Сначала нам нужно определить запросы жителей. Это можно сделать разными способами: от онлайн-голосований до небольших опросов жителей - даже тех, кого встречаешь на улицах.

- Как жители реагируют на это?

- В основном, хорошо. И даже стали нас вычислять. Иногда, идешь городу или поселку с главой округа, и жители сами подходят и начинают что-то предлагать. Опять-таки, некоторые администрации заранее проводят такую работу. Но всегда хорошо, если проходит такая прогулка совместная. Мы стараемся на первом этапе все вместе рисовать или делать общий эскиз, предлагать несколько вариантов на разработку. Жители потом оценивают нашу работу. Но это развито не везде. Все зависит от взаимодействия жителей с местными властями.

История и современность

- Вы проводили такую работу уже как минимум в двух муниципальных округах. Предложения жителей были учтены при разработке проектов благоустройства? Где были идеи более реалистичные?

- Да, мы учитываем идеи жителей. Более реалистичные предложения, наверное, были в Новосокольниках. А более интересные, фантазийные - в Усвятах, потому что там к работе над проектом активно подключали школьников, а дети более креативно мыслят. Но их сказочные идеи тоже нашли отражение в проекте. Например, есть легенда, что под Замковой горой существуют подземные ходы. И мы примерно обозначим место, где будет вход в такое подземелье. Это некая фальшь-дверь - отсылка к домикам хоббитов. И это как раз одна из идей школьников.

Кроме того, очень важно на первом этапе собрать все технические моменты, чтобы понимать, где у нас сети, какие у нас дороги, какая категория земель. Это очень важно, потому что потом минимизирует переделки и переносы во время реализации.

- Сейчас многие говорят о «культурном коде», местной идентичности. Отличаются наши муниципалитеты друг от друга? И используете ли вы эти особенности в проектах благоустройства?

- Об Усвятском крае у меня сразу сложилось впечатление, что это сказка. Там до сих пор сохраняются очень сильные традиции, местные жители знают много легенд. Об удивительной истории рассказывают и археологические раскопки, которые там проводятся.

Новосокольники тоже интересны. Но это город железнодорожников. Новосокольнический муниципальный округ - более молодой, активный, динамичный. Там мы сделали акцент на военную и спортивную тематику. Мы используем в благоустройстве территорий их исторические и современные особенности, чтобы как можно больше людей, туристов заинтересовалось этими городами и поселками.

То же самое хочу сказать о Гдове. Это очень интересный город, в чем-то уникальный. Как житель Гдова я заметила, что в последнее время его стало навещать гораздо больше туристов. Надеюсь, что все-таки там появится парк и какие-то активности. Я бы, наверное, сделала акцент на идентичность территории и на ее историческую составляющую. Разделила бы парк на несколько тематических зон, которые рассказывают именно об истории города, крепости. Это помогло бы Гдову занять заслуженную нишу среди исторических туристических мест Северо-Запада.

- А нет ли идей насчет областного центра? Как сделать Псков еще красивее?

- Наверное, конкретных предложений нет. Единственное - не повторяйте ошибок Санкт-Петербурга. Вокруг него образовался пояс из гигантских 20-этажек без инфраструктуры. К ним не подъехать, из них не выехать. И это безликое кольцо одинаковых кубиков - прямо беда. Лучше такого не допускать. Нужно, чтобы наши города сохраняли свою индивидуальность.

Беседовала Светлана Синцова