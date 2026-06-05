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Учения по спасению утопающих с участием скорой помощи состоялись в Куньинском округе

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Тактико-специальные учения по отработке оказания помощи пострадавшим состоялись 5 июня в акватории Жижицкого озера, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской станции скорой помощи.

Фото здесь и далее: Псковская станция скорой помощи

«По легенде, из-за сильных порывов ветра на озере перевернулись лодки, в которых находились местные жители. Спасатели и водолазы делали свое дело, но именно медики скорой помощи стали центральным звеном – им предстояло быстро оценить состояние пятерых пострадавших, двоих из которых только вытащили из воды, а трое выбрались сами», - сообщили в СПМ.

????Фельдшеры задавали уточняющие вопросы, проверяли витальные функции, накладывали шины, останавливали условные кровотечения и решали, кого эвакуировать в первую очередь. Позже водолазы подняли манекены двух «утопленников» - бригада скорой помощи констатировала смерть с полным соблюдением протокола.

«Работники культуры Куньинского района, изображавшие пострадавших, так реалистично жаловались на "ломоту в костях" и "потерю сознания", что медики невольно включались в полную клиническую картину. Руководитель учений Юрий Грязнов, глядя на их слаженные действия, произнес знаменитое - "Безоговорочно верю"», - добавили в СПМ.

Помимо скорой помощи, в учениях приняли участие: администрация округа, МЧС, водолазы, полиция, волонтеры, «Ростелеком» (связь) и даже Куньинское райпо (полевая кухня).

 
«Все задействованные структуры отработали четко, быстро и слаженно. Бригада скорой медицинской помощи показала, что от их скорости и профессионализма, в реальной ЧС, буквально зависят жизни. Спасибо медикам за четкость и выдержку!» - заключили в СМП.
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