Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
вишневый сквер
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
развивающие секции для детей
Женская церемония в бане «Гельдт»
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
 
 
 
ещё Общество 09.10.2025 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 10.10.2025 15:100 Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив 10.10.2025 14:520 «Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО 10.10.2025 14:330 «Учеба — главный приоритет»: финалистка «Мисс Россия» из Пскова поделилась планами на будущее 10.10.2025 14:300 До +13 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября 10.10.2025 14:260 Моглинская школа в Псковском районе отметила 80 лет со дня образования
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО

10.10.2025 14:52|ПсковКомментариев: 0

Члены Великолукского отделения ассоциации ветеранов СВО, участники специальной военной операции, их жены и дети отправились в экскурсионную поездку из Великих Лук в Печоры. Организатором мероприятия выступил руководитель проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Псковской митрополии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Экскурсионная группа начала свой путь в Печорах с посещения церкви святой великомученицы Варвары, где участники поставили свечи и получили благословение от священника отца Дмитрия. 

После богослужения гости направились на экскурсию по Псково-Печерскому монастырю. Они узнали о его истории, о том, как был построен монастырь, и о чудесах, происходивших на этой святой земле. В сопровождении отца Дмитрия группа посетила Богом зданные пещеры, которые хранят в себе множество тайн и духовных традиций.

Обед в паломническом центре стал приятным завершением первой части экскурсии. Участники также осмотрели территорию, где им был представлен новый центр для ветеранов СВО, оборудованный по последнему слову техники. Особенно порадовала детей игровая площадка на свежем воздухе, где они могли весело провести время.

Для многих участников эта поездка стала первой возможностью посетить такое священное место. Один из гостей поделился своими впечатлениями: «Это было невероятно! Я чувствовал, как меня наполняет духовная сила. Это место — настоящая находка для души».

Владимир Владимиров отметил важность таких семейных поездок: «Мы должны давать возможность нашим бойцам, которые возвращаются с передовой, прикоснуться к святым местам. Это не только поддержка для них, но и возможность для семей восстановить связь и укрепить дух».

«Экскурсия в Печоры стала не просто путешествием, а настоящим духовным событием для всех участников, подарив им возможность ощутить единство, поддержку и надежду на будущее. Напомним, поддержка участников СВО - приоритет народной программы "Единой России". Партия наращивает усилия по всем ключевым направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших близких», - подчеркнули в отделении партии.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 164 человека
10.10.2025, 15:300 «Дневной дозор» Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России? 10.10.2025, 15:170 «Управляйка» просит «Псковские тепловые сети» помочь с ремонтом в подвале  10.10.2025, 15:100 Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив 10.10.2025, 15:060 В Псковской области за два года согласовали архитектурный облик более 180 новых зданий
10.10.2025, 15:000 Елена Даньшова: Единая квитанция за ЖКУ удобна не для всех 10.10.2025, 14:520 «Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО 10.10.2025, 14:330 «Учеба — главный приоритет»: финалистка «Мисс Россия» из Пскова поделилась планами на будущее 10.10.2025, 14:300 До +13 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября
10.10.2025, 14:260 Моглинская школа в Псковском районе отметила 80 лет со дня образования 10.10.2025, 14:220 Балалайка и смелость в 80-х: Константин Абабков рассказал о своем детстве 10.10.2025, 14:110 «На пятой передаче»: Когда водители улыбаются при остановке инспектором ДПС. Все про «Юных инспекторов движения» 10.10.2025, 14:090 Молодые таланты со всей России едут в «Михайловское» на фестиваль «Мой Пушкин»
10.10.2025, 14:020 Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси 10.10.2025, 13:520 «Псковавтодор» хочет взыскать с аэропорта более 21 млн рублей за ремонт оборудования 10.10.2025, 13:460 Четыре иллюзиониста дадут грандиозное шоу Пскове 10.10.2025, 13:440 12-летний подросток пропал в Красногородске
10.10.2025, 13:330 Татьяна Фомченкова: Введение единого платежа за ЖКУ требует подготовки 10.10.2025, 13:270 Росгвардия приглашает псковичей на службу и обещает доход за первый год от 500 тысяч рублей 10.10.2025, 13:170 ВК-сообщество жителей псковской деревни отметили спецпризом на конкурсе «ПРО газ» 10.10.2025, 13:120 Сергей Вострецов: Идея сделать маткапитал независимым от кредитных обязательств крайне важна
10.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове 10.10.2025, 13:000 Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя 10.10.2025, 12:550 От катка до подиума: мастер спорта из Пскова рассказала о жестком графике «Мисс Россия» 10.10.2025, 12:490 Приставы отыскали объявленного в федеральный розыск великолукского должника
10.10.2025, 12:420 Александр Козловский: Агродиктант — это разговор о нашем настоящем и будущем 10.10.2025, 12:383 Льву Шлосбергу* запретили пользоваться интернетом 10.10.2025, 12:370 Фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова вновь пройдет в Пскове 10.10.2025, 12:290 Путь к «Мисс Россия-2025»: 18-летняя псковичка до финала прошла пять кастингов
10.10.2025, 12:170 Нобелевскую премию мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции 10.10.2025, 12:120 Побывать на фестивале «Мой Пушкин» в «Михайловском» свободно смогут все желающие 10.10.2025, 12:100 С начала года на водоемах Псковской области погибли 24 человека 10.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу
10.10.2025, 12:000 Первенство и турнир по самбо стартуют в псковской деревне Писковичи 10.10.2025, 11:570 Концерт к 130-летию Сергея Есенина состоится сегодня в псковской филармонии 10.10.2025, 11:550 Сотрудник псковского музея рассказал о реставрации кожаных артефактов на конференции в Петербурге 10.10.2025, 11:490 Пожилую великолучанку обманули мошенники на 300 тысяч рублей
10.10.2025, 11:410 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья 10.10.2025, 11:380 Дочь Юлии Пересильд выпустила совместную песню с Иваном Дмитриенко 10.10.2025, 11:300 Фейк о конфликте с иностранцами в Пскове распространяют в Сети 10.10.2025, 11:270 Более 80 млн рублей могли похитить псковичи, заманившие мужчин на СВО
10.10.2025, 11:101 В Пскове за три дня выявили 22 незаконно установленные вывески 10.10.2025, 11:030 «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу 10.10.2025, 10:520 Дуров: Осталось мало времени, чтобы спасти свободный Интернет 10.10.2025, 10:450 Радионуклидная диагностика помогла псковичу выявить вторичное поражение лимфоузлов
10.10.2025, 10:430 «Пастырь. Защитники Отечества»: Николай Псковский. ВИДЕО 10.10.2025, 10:350 Жителя Локни приговорили к 7 годам тюрьмы за разбой в деревенском доме 10.10.2025, 10:250 Ушаков назвал чудовищной мыслью возможность предоставления Нобелевской премии мира за поставки оружия 10.10.2025, 10:121 Члены избиркомов Псковской области отправятся с визитом в Беларусь
10.10.2025, 10:110 «Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»? ВИДЕО 10.10.2025, 10:000 24% псковичей имеют подработку — опрос  10.10.2025, 09:500 Момент столкновения двух автомобилей на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 10.10.2025, 09:450 МЧС устанавливает причину пожара на улице Ленина в Опочке
10.10.2025, 09:300 Псковичку наказали за приобретение наркотиков вблизи станции Березки 10.10.2025, 09:150 Названы города-лидеры по доступности жилья в России 10.10.2025, 09:000 Законопроект об ограничении количества домашних животных в квартирах внесут в ГД 10.10.2025, 08:400 Псковича приговорили к штрафу за незаконный оборот наркотиков
10.10.2025, 08:200 Псковский музей приглашает любителей приключений на новый квест 10.10.2025, 08:000 Вторая жизнь вашей крыши 10.10.2025, 07:300 Всемирный день психического здоровья празднуют 10 октября 10.10.2025, 07:000 19-летие отмечает социальная сеть «ВКонтакте» 10 октября
09.10.2025, 22:000 Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог 09.10.2025, 21:550 Момент аварии на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 09.10.2025, 21:410 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 09.10.2025, 21:400 На Северном обходе Пскова устанавливают первые в регионе защитные ограждения
09.10.2025, 21:310 Посещение Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области временно ограничат 09.10.2025, 21:200 Круглый стол провели псковские курсанты в День воинской славы России 09.10.2025, 21:000 Псковские организации могут пройти опрос об антикоррупционных процедурах 09.10.2025, 20:420 Передвижная выставка «Придумано и сделано в России» откроется в Изборске завтра
09.10.2025, 20:230 Представителей Псковской области приглашают на конкурсы школьных библиотекарей 09.10.2025, 20:000 На федеральной трассе А-122 в Псковской области начинается подготовка к капремонту моста через реку Смердель 09.10.2025, 19:370 ИТ-холдинг Т1: Без ИИ новые уровни производительности в нефтегазе недостижимы 09.10.2025, 19:300 Женская церемония «Девичьи вечёрки» состоится в псковской бане «Гельдт» 15 ноября
09.10.2025, 19:270 С начала года более 2 тысяч новых домовладений Псковской области подключены к газу в рамках догазификации 09.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Николаю Псковскому 09.10.2025, 18:200 Учения по ликвидации разлива топлива на железной дороге провели в Псковской области 09.10.2025, 18:000 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru