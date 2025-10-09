Общество

«Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО

Члены Великолукского отделения ассоциации ветеранов СВО, участники специальной военной операции, их жены и дети отправились в экскурсионную поездку из Великих Лук в Печоры. Организатором мероприятия выступил руководитель проекта «Выбор сильных» Владимир Владимиров при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Псковской митрополии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Экскурсионная группа начала свой путь в Печорах с посещения церкви святой великомученицы Варвары, где участники поставили свечи и получили благословение от священника отца Дмитрия.

После богослужения гости направились на экскурсию по Псково-Печерскому монастырю. Они узнали о его истории, о том, как был построен монастырь, и о чудесах, происходивших на этой святой земле. В сопровождении отца Дмитрия группа посетила Богом зданные пещеры, которые хранят в себе множество тайн и духовных традиций.

Обед в паломническом центре стал приятным завершением первой части экскурсии. Участники также осмотрели территорию, где им был представлен новый центр для ветеранов СВО, оборудованный по последнему слову техники. Особенно порадовала детей игровая площадка на свежем воздухе, где они могли весело провести время.

Для многих участников эта поездка стала первой возможностью посетить такое священное место. Один из гостей поделился своими впечатлениями: «Это было невероятно! Я чувствовал, как меня наполняет духовная сила. Это место — настоящая находка для души».

Владимир Владимиров отметил важность таких семейных поездок: «Мы должны давать возможность нашим бойцам, которые возвращаются с передовой, прикоснуться к святым местам. Это не только поддержка для них, но и возможность для семей восстановить связь и укрепить дух».

«Экскурсия в Печоры стала не просто путешествием, а настоящим духовным событием для всех участников, подарив им возможность ощутить единство, поддержку и надежду на будущее. Напомним, поддержка участников СВО - приоритет народной программы "Единой России". Партия наращивает усилия по всем ключевым направлениям, в том числе в части поддержки ветеранов боевых действий, их родных, особенно семей, потерявших близких», - подчеркнули в отделении партии.