Сергей Вострецов: Идея сделать маткапитал независимым от кредитных обязательств крайне важна

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают реформу материнского капитала: Минтруд анонсировал изменения для стимулирования рождаемости, сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова.
В России планируется значительная модернизация программы материнского капитала, направленная на усиление демографической поддержки семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК. Согласно его словам, текущая модель выплат нуждается в обновлении, чтобы более эффективно стимулировать рождение вторых и последующих детей. Эти планы вызвали отклик в обществе, в том числе среди профсоюзных организаций, таких как объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, которое традиционно выступает за меры, облегчающие финансовую нагрузку на семьи.
Как отметил Котяков, развитие материнского капитала должно происходить с акцентом на создание «значимого стимулирующего инструмента», который станет ключевым фактором демографической поддержки. После трансформации программы в 2020 году удалось замедлить снижение числа рождений первенцев, однако рост вторых и последующих рождений пока не наблюдается.
«Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений», — резюмировал министр.
Одним из ключевых барьеров для семей, по мнению главы Минтруда, является высокая долговая нагрузка граждан, которая удерживает их от решения о рождении детей. В связи с этим меры государственной поддержки должны стать доступными «вне зависимости от их финансовых обязательств перед кредитной организацией». Полноценная модернизация модели маткапитала, по словам Котякова, позволит преодолеть эти препятствия и сделать программу более ориентированной на многодетные семьи.
До конца 2025 года Минтруд подготовит конкретные предложения по «перезагрузке» этой меры поддержки. Кроме того, с 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8% в соответствии с фактическим уровнем инфляции.
Эта позиция Вострецова перекликается с его предыдущими инициативами, такими как предложения по расширению использования маткапитала на образование или другие нужды семей. В прошлом он также предлагал альтернативные формы поддержки вместо традиционного маткапитала, подчеркивая необходимость гибкости в программах.
Эксперты отмечают, что эффект от материнского капитала постепенно слабеет, и модернизация может стать катализатором для положительных демографических сдвигов. Правительство намерено развивать программу с учетом реальных нужд семей, что может включать не только увеличение сумм, но и упрощение процедур получения выплат.
В целом планы Минтруда и поддержка со стороны профсоюзов, таких как СОЦПРОФ, дают надежду на то, что реформа поможет преодолеть демографический кризис в России. Окончательные детали изменений ожидаются к концу 2025 года, и они, безусловно, станут предметом широкого общественного обсуждения, заключили в объединении.