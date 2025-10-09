Общество

Сергей Вострецов: Идея сделать маткапитал независимым от кредитных обязательств крайне важна

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают реформу материнского капитала: Минтруд анонсировал изменения для стимулирования рождаемости, сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова.

В России планируется значительная модернизация программы материнского капитала, направленная на усиление демографической поддержки семей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК. Согласно его словам, текущая модель выплат нуждается в обновлении, чтобы более эффективно стимулировать рождение вторых и последующих детей. Эти планы вызвали отклик в обществе, в том числе среди профсоюзных организаций, таких как объединение профсоюзов России СОЦПРОФ, которое традиционно выступает за меры, облегчающие финансовую нагрузку на семьи.

Как отметил Котяков, развитие материнского капитала должно происходить с акцентом на создание «значимого стимулирующего инструмента», который станет ключевым фактором демографической поддержки. После трансформации программы в 2020 году удалось замедлить снижение числа рождений первенцев, однако рост вторых и последующих рождений пока не наблюдается.

«Нам нужна какая-то дополнительная поддержка рождений», — резюмировал министр.

Одним из ключевых барьеров для семей, по мнению главы Минтруда, является высокая долговая нагрузка граждан, которая удерживает их от решения о рождении детей. В связи с этим меры государственной поддержки должны стать доступными «вне зависимости от их финансовых обязательств перед кредитной организацией». Полноценная модернизация модели маткапитала, по словам Котякова, позволит преодолеть эти препятствия и сделать программу более ориентированной на многодетные семьи.

До конца 2025 года Минтруд подготовит конкретные предложения по «перезагрузке» этой меры поддержки. Кроме того, с 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован на 6,8% в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

«Объединение профсоюзов СОЦПРОФ полностью поддерживает инициативы Минтруда по модернизации материнского капитала, направленные на стимулирование рождения вторых и последующих детей. Мы видим, что высокая долговая нагрузка, особенно среди рабочих семей, является серьезным препятствием для расширения семей. Поэтому идея сделать господдержку независимой от кредитных обязательств крайне важна. Однако мы считаем, что реформа должна быть комплексной: маткапитал нужно дополнить мерами, такими как субсидии на жилье, образование или здравоохранение для многодетных семей. Это позволит не только повысить рождаемость, но и улучшить качество жизни наших граждан. СОЦПРОФ готов активно участвовать в разработке таких решений, чтобы интересы работников были учтены на всех этапах», - подчеркнул Сергей Вострецов.

Эта позиция Вострецова перекликается с его предыдущими инициативами, такими как предложения по расширению использования маткапитала на образование или другие нужды семей. В прошлом он также предлагал альтернативные формы поддержки вместо традиционного маткапитала, подчеркивая необходимость гибкости в программах.

Эксперты отмечают, что эффект от материнского капитала постепенно слабеет, и модернизация может стать катализатором для положительных демографических сдвигов. Правительство намерено развивать программу с учетом реальных нужд семей, что может включать не только увеличение сумм, но и упрощение процедур получения выплат.

В целом планы Минтруда и поддержка со стороны профсоюзов, таких как СОЦПРОФ, дают надежду на то, что реформа поможет преодолеть демографический кризис в России. Окончательные детали изменений ожидаются к концу 2025 года, и они, безусловно, станут предметом широкого общественного обсуждения, заключили в объединении.