Общество

Всемирный день борьбы с раком молочной железы отмечают 15 октября

По решению Всемирной организации здравоохранения, 15 октября был объявлен Всемирным днем борьбы с раком молочной железы. Этот день имеет особое значение, поскольку рак груди является самым распространенным видом онкологии среди женщин.

Изображение: freepik

К сожалению, Ежегодно в мире выявляется 1 250 000 случаев заболевания раком молочной железы. По данным Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, ежегодно в России выявляется около 50 тысяч случаев рака груди, что составляет примерно пятую часть от всех опухолей у женщин. Всемирный день борьбы с раком молочной железы призван привлечь внимание к этой серьезной проблеме, повысить осведомленность о необходимости регулярной диагностики и информировать о доступных методах лечения.

В различных регионах страны запланированы мероприятия, направленные на поддержку женщин, столкнувшихся с этим заболеванием. Специалисты призывают всех женщин проходить регулярные обследования и не игнорировать симптомы, которые могут указывать на наличие болезни. Кроме того, в этот день важно не только информировать, но и морально поддерживать тех, кто ведет борьбу с раком молочной железы, а также их близких.