Общество

Финал «Мисс и Миссис Псков-2025» состоится 22 ноября

Финал главного фестиваля красоты Пскова состоится 22 ноября в зале «Простория», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Ожидается, что фестиваль «Мисс и Миссис Псков-2025» соберет гостей из других городов и регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Нижний Новгород, Смоленск, Самара и Великие Луки. Это событие обещает стать ярким светским мероприятием областного центра.

Путевки в финал получить смогут участницы, прошедшие кастинг и победившие в полуфинале, чтобы побороться за главные титулы фестиваля.

Напомним, торжественное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» состоялось в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 5 октября.