Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
Воркаут в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
Развитие Силово-Медведево
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Вакансии Россети
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 06.10.2025 12:220 Сибирь, Аарон и Багдасар: стали известны наиболее редкие имена псковичей, родившихся в 2025 году 08.10.2025 19:400 Пять новых женских консультаций откроют в Псковской области 08.10.2025 19:000 Торжественное открытие фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоялось в ТРК «Акваполис» 08.10.2025 18:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 октября 08.10.2025 18:300 Исследование Т1: Банки и страховые компании — лидеры по инвестициям в ИИ 08.10.2025 18:000 Второй модуль лектория «Санпросвет» завершился в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Торжественное открытие фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоялось в ТРК «Акваполис»

08.10.2025 19:00|ПсковКомментариев: 0

Торжественное открытие фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоялось в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«В этот день поддержать будущих полуфиналисток проекта пришли не только родственники и друзья участниц, но и уже титулованные королевы, которые поприветствовали их и сказали несколько напутственных слов», - сообщили организаторы.

В рамках торжественного открытия девушки приняли участие в модном дефиле от магазинов-партнеров, показав свои навыки и умения подиумного шага и прошли церемонию вручения ленты и фирменного головного убора — кокошника. 

«Кокошник выбран не случайно символом этого года — ведь темой фестиваля в этом году выбрана русская тематика, подтверждающая национальную идентичность и традиции. Ну а главный атрибут — это матрешка, которая будет сопровождать участниц фестиваля», - пояснили организаторы фестиваля.

 

Впереди у полуфиналисток «Мисс/Миссис Псков 2025» фотосессии, мастер-классы и увлекательные мероприятия.

Финал фестиваля состоится 22 ноября в СРП «Простория»

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 108 человек
08.10.2025, 19:400 Пять новых женских консультаций откроют в Псковской области 08.10.2025, 19:200 Суд расторг соглашение с резидентом ОЭЗ «Моглино» и взыскал 4,5 млн рублей штрафа 08.10.2025, 19:000 Торжественное открытие фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоялось в ТРК «Акваполис» 08.10.2025, 18:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 8 октября
08.10.2025, 18:300 Исследование Т1: Банки и страховые компании — лидеры по инвестициям в ИИ 08.10.2025, 18:120 Skoda и Ford столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 08.10.2025, 18:000 Второй модуль лектория «Санпросвет» завершился в Псковской области 08.10.2025, 17:580 Тротуары обновляют на участке дороги Бежаницы – Сущево – Цевло
08.10.2025, 17:510 Игорь Дитрих: Агродиктант заставил вспомнить работу на даче 08.10.2025, 17:450 «Политбюро»: Антон Минаков. Вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО 08.10.2025, 17:420 Украшение с молитвой 08.10.2025, 17:350 Выставку, показы фильмов и митинги планируют в Псковской области к 80-летию Жириновского
08.10.2025, 17:280 Комиссии по делам несовершеннолетних в Псковской области прошли интенсив по тактической медицине и работе с дронами 08.10.2025, 17:250 Великолучанина накажут за сброс канализационных стоков в водоотводную канаву 08.10.2025, 17:220 Педагог из Дно стала финалисткой всероссийского конкурса «Мастер года–2025» 08.10.2025, 17:150 «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь! ВИДЕО
08.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 8 октября 08.10.2025, 16:550 Владимир Кузь: Отсортированный мусор легче утилизировать 08.10.2025, 16:480 Контейнеры для сбора вещевой помощи Детскому фонду установили в Пскове 08.10.2025, 16:450 Антон Минаков: Мы не победили — и это моя недоработка
08.10.2025, 16:420 «Покорежило знатно»: Kia и Audi столкнулись на улице Инженерной в Пскове 08.10.2025, 16:360 ГД отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка 08.10.2025, 16:240 Первая очередь реконструкции крупнейшей котельной №9 завершается в Пскове 08.10.2025, 16:130 ЛДПР обновит руководство отделения в Пушкиногорском районе после провала на выборах
08.10.2025, 16:100 Врач из Пскова объяснила причины неприятия вакцинации от гриппа в обществе  08.10.2025, 16:030 Псковичи оказались в топе покупателей электронных книг на Северо-Западе 08.10.2025, 16:000 Золото продолжает дорожать, превысило $4060 за унцию 08.10.2025, 16:000 Делу бремя
08.10.2025, 15:520 Псковские общественники уже привлекли на реализацию своих проектов около 150 млн рублей 08.10.2025, 15:470 Детские площадки в регионе есть в 65% дворов многоквартирных домов — Псковстат 08.10.2025, 15:370 ГД приняла в первом чтении проект о целевом обучении для бюджетников медвузов 08.10.2025, 15:290 Антон Минаков заявил о готовности побороться за мандат депутата Госдумы
08.10.2025, 15:280 Восемь икон XVI века из собрания псковского музея вернулись после экспонирования в Москве 08.10.2025, 15:250 Полисы в виде «зеленых книжечек» перестанут действовать с 1 января — облздрав 08.10.2025, 15:150 Леонид Слуцкий может возглавить список ЛДПР на выборах в Псковской области 08.10.2025, 15:140 Псковичам рассказали, что аллергия не повод отказываться от вакцинации
08.10.2025, 15:060 Андрей Михайлов: Над раздельным сбором мусора еще предстоит задуматься 08.10.2025, 14:570 До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 9 октября 08.10.2025, 14:440 Экс-лидеру псковского отделения ЛДПР Сергею Макарченко присвоено очередное воинское звание 08.10.2025, 14:430 Информацию из родительских чатов о педофилах в Пскове опровергли в УМВД
08.10.2025, 14:260 Иммунолог из Пскова обеспокоилась растущим числом «антипрививочников» 08.10.2025, 14:200 Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака в России 08.10.2025, 14:160 При реставрации печорской церкви в барабане купола обнаружили световые окна 08.10.2025, 14:130 Россиянина осудили за унесшее жизни троих дорожных рабочих ДТП
08.10.2025, 14:010 Антон Минаков: ЛДПР перезапускает «Блок Жириновского» 08.10.2025, 13:580 В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду нелегальных организаторов казино 08.10.2025, 13:560 Депутаты, члены Молодёжного парламента и сотрудники аппарата Собрания ответили на вопросы агродиктанта 08.10.2025, 13:460 Кражу мопеда у студента раскрыли в псковской деревне Борисовичи
08.10.2025, 13:340 Шесть классов в трех школах закрыты в Псковской области из-за ОРВИ 08.10.2025, 13:330 Свыше 7,5 тысячи единиц табачной продукции изъял псковский Роспотребнадзор 08.10.2025, 13:270 Криштиану Роналду первым из футболистов стал миллиардером 08.10.2025, 13:230 Ученики псковского лицея преобразили тропу к Словенским ключам в Изборске
08.10.2025, 13:140 Шесть медалей завоевала сборная Псковской области по брейкингу на Дальнем Востоке 08.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Антоном Минаковым 08.10.2025, 13:000 Нобелевскую премию по химии присудили за работы по металлоорганическим соединениям 08.10.2025, 12:550 На Талабских островах готовятся к завершению навигации катеров
08.10.2025, 12:522 «Дневной дозор»: Нужно ли отправлять граждан и трудовые коллективы на субботники? 08.10.2025, 12:410 Разработан дизайн-проект будущего Дома молодежи в Великих Луках 08.10.2025, 12:400 Беременных псковичек сводили на экскурсию в родовое отделение 08.10.2025, 12:310 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Я прививки не боюсь. Если надо — уколюсь!
08.10.2025, 12:300 Суд взыскал с «управляйки» компенсацию за заливы квартиры псковича канализационными водами 08.10.2025, 12:270 Первый межъепархиальный съезд церковных флористов открылся в Печорах 08.10.2025, 12:190 Великолукский «Экспресс» вырвал победу в футбольном матче с «Череповцом» 08.10.2025, 12:110 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о повышении НДС
08.10.2025, 12:110 Среда считается самым эффективным рабочим днем — академик РАН 08.10.2025, 11:590 Совет Федерации одобрил упрощение условий назначения уголовного наказания для иноагентов 08.10.2025, 11:460 Завод «Титан-Полимер» отмечает семилетие резидентства в ОЭЗ «Моглино» 08.10.2025, 11:370 Воздушное пространство Латвии вблизи границы с РФ будут закрывать до 12 октября
08.10.2025, 11:230 Победителей конкурса «газовой» журналистики наградят в Петербурге 9 октября 08.10.2025, 11:220 «Это реальный вклад в сохранение культурного наследия»: Татьяна Голикова о работе Пушкинского заповедника 08.10.2025, 11:110 День создания спецотрядов быстрого реагирования Росгвардии отмечают 8 октября 08.10.2025, 10:590 Островская прокуратура выявила сайты, распространяющие информацию о проституции
08.10.2025, 10:420 «Политбюро»: Антон Минаков. Вопросы ребром и ответы без цензуры 08.10.2025, 10:390 Россиян ждут каникулы длиной в 12 дней 08.10.2025, 10:250 Пол жилого дома загорелся в плюсской деревне Заполье 08.10.2025, 10:140 Экспорт свинины из Псковской области вырос на 46%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru