Общество

Торжественное открытие фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоялось в ТРК «Акваполис»

Торжественное открытие фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2025» состоялось в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

«В этот день поддержать будущих полуфиналисток проекта пришли не только родственники и друзья участниц, но и уже титулованные королевы, которые поприветствовали их и сказали несколько напутственных слов», - сообщили организаторы.

В рамках торжественного открытия девушки приняли участие в модном дефиле от магазинов-партнеров, показав свои навыки и умения подиумного шага и прошли церемонию вручения ленты и фирменного головного убора — кокошника.

«Кокошник выбран не случайно символом этого года — ведь темой фестиваля в этом году выбрана русская тематика, подтверждающая национальную идентичность и традиции. Ну а главный атрибут — это матрешка, которая будет сопровождать участниц фестиваля», - пояснили организаторы фестиваля.

Впереди у полуфиналисток «Мисс/Миссис Псков 2025» фотосессии, мастер-классы и увлекательные мероприятия.

Финал фестиваля состоится 22 ноября в СРП «Простория»