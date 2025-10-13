Общество

Капитальный ремонт сделают в псковском детскому саду №43

В рамках национального проекта «Семья» планируется капитальный ремонт детского сада №43, сообщил в своем Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

В трех корпусах учреждения проведут замену старых скрипящих и неровных полов, а также капитальный ремонт кровли. Кроме того, в рамках обновления заменят инженерные сети, а особое внимание уделят пищеблоку, медицинскому кабинету и прачечной.

Работы по ремонту запланировали на текущий год, с завершением до конца 2026 года. В связи с этим уже объявили конкурс на определение подрядной организации для выполнения ремонтных работ.