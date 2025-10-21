Общество

Девушки-абитуриенты из Псковской области могут получить специальность в вузах ФСБ

В Федеральной службе безопасности существуют некоторые преимущества военной службы по контракту. Об этом, а также о требованиях к кандидатам, рассказала представитель УФСБ России по Псковской области Юлия Плечёва на онлайн-брифинге в эфире радио «ПЛН FM».

По словам Юлии Плечёвой, ​кандидаты на военную службу по контракту и на обучение в ФСБ должны соответствовать ряду строгих требований. Основные критерии: отличное состояние здоровья, гражданство РФ, физическая подготовка, успешное прохождение опроса с использованием полиграфа, возраст от 18 до 40 лет, отсутствие судимостей.

Наличие высшего или среднего профессионального образования может исключить требование о прохождении срочной военной службы. ​Тем не менее для кандидатов со средним полным образованием (11 классов) прохождение срочной службы требуется.

В ходе онлайн-брифинга обсудили ​обучение в вузах ФСБ России. Юлия Плечёва уточнила, что процесс отличается от обычных гражданских учебных заведений и имеет ряд особенностей. Обучение полностью бесплатное и финансируется за счет федерального бюджета. ​Курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитиях при вузах, питанием и обмундированием.

ФСБ предлагает широкий выбор образовательных программ, позволяя подобрать специальность в соответствии с оценками, интересами и результатами ЕГЭ абитуриента. После окончания обучения выпускники получают гарантированное распределение в органы безопасности.

Обучение в вузах ФСБ является военной службой по контракту. ​Курсанты второго курса заключают контракт на период обучения и на пять лет после его завершения.

«Хотелось бы отметить, в первую очередь, что военнослужащие становятся ​участниками накопительно-ипотечной системы, то есть у них появится возможность приобретать жилье в собственность в любом из субъектов РФ», — рассказала Юлия Плечёва.

«В отличие от других силовых структур, ФСБ значительно расширяет возможности для девушек, предлагая им множество вариантов для поступления в свои вузы. ​Девушки могут поступать на факультет иностранных языков и факультет информационной безопасности института криптографии, связи и информатики», — добавила представитель УФСБ.

Заявление на поступление подается не позднее 1 марта.