Девушки-абитуриенты из Псковской области могут получить специальность в вузах ФСБ 

В Федеральной службе безопасности существуют некоторые преимущества военной службы по контракту. Об этом, а также о требованиях к кандидатам, рассказала представитель УФСБ России по Псковской области Юлия Плечёва на онлайн-брифинге в эфире радио «ПЛН FM».
По словам Юлии Плечёвой, кандидаты на военную службу по контракту и на обучение в ФСБ должны соответствовать ряду строгих требований. Основные критерии: отличное состояние здоровья, гражданство РФ, физическая подготовка, успешное прохождение опроса с использованием полиграфа, возраст от 18 до 40 лет, отсутствие судимостей.
Наличие высшего или среднего профессионального образования может исключить требование о прохождении срочной военной службы. Тем не менее для кандидатов со средним полным образованием (11 классов) прохождение срочной службы требуется.
В ходе онлайн-брифинга обсудили обучение в вузах ФСБ России. Юлия Плечёва уточнила, что процесс отличается от обычных гражданских учебных заведений и имеет ряд особенностей. Обучение полностью бесплатное и финансируется за счет федерального бюджета. Курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитиях при вузах, питанием и обмундированием.
ФСБ предлагает широкий выбор образовательных программ, позволяя подобрать специальность в соответствии с оценками, интересами и результатами ЕГЭ абитуриента. После окончания обучения выпускники получают гарантированное распределение в органы безопасности.
Обучение в вузах ФСБ является военной службой по контракту. Курсанты второго курса заключают контракт на период обучения и на пять лет после его завершения.
«В отличие от других силовых структур, ФСБ значительно расширяет возможности для девушек, предлагая им множество вариантов для поступления в свои вузы. Девушки могут поступать на факультет иностранных языков и факультет информационной безопасности института криптографии, связи и информатики», — добавила представитель УФСБ.
Заявление на поступление подается не позднее 1 марта.