Общество

Гуси-лебеди над пушкинским Тригорским: птицы заповедника готовятся к зимнему перелёту. ФОТО

Стаи водоплавающих, сбивающихся в стаи перед отлётом к местам зимовки, заснял близ музея-усадьбы Осиповых и Вульфов в Государственном Пушкинском заповеднике сотрудник музея Алексей Михайлов. Фотографии он, по традиции, выложил на своей странице в социальной сети ВКонтакте, озаглавив публикацию «Красота у Тригорского».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

На фотографиях Алексея Михайлова — лебеди-кликуны, которые отличаются от своих сородичей, лебедей-шипунов, «манерой» держать шею, но пуще того — жёлтым клювом, а также дикие гуси-гуменники. Так как в окрестностях Пушкинского заповедника нет незамерзающих водоёмов, которые к тому же были бы мелководными, чтобы крупные птицы могли прокормиться даже в холода, эти птицы на зиму оставляют родное Святогорье, — поясняет Всеволод Курбатов, автор книги «Животный мир Пушкинского заповедника», которую музей выпустил в свет в научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» (вып. 55). «Домой птицы возвращаются в конце марта — в начале апреля, когда реки и озёра ещё окончательно не освободились от ледового плена», — читаем в книге псковского биолога.

Напомним, что живую природу Пушкиногорья — птиц, зверей, травы и деревья — в музее-заповеднике считают не менее ценной частью наследия, чем экспонаты в залах. Эти же виды, этот пейзаж сопровождали Пушкина, когда он бывал в псковском родовом имении — «ссылочным невольником», как поэт сам себя называл, или вольным визитёром этих мест. Об этом с особым чувством рассказывают экскурсоводы Государственного Пушкинского заповедника, когда ведут гостей по старинным аллеям и показывают виды, вдохновлявшие поэта.