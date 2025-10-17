Общество

Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября

В отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району состоится личный приём граждан 21 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Начальник отделения Вера Дацкевич ответит на все вопросы, касающиеся взыскания алиментов, расскажет о порядке исполнения решений суда и предоставит квалифицированную консультацию.

Взыскание алиментов является одним из приоритетных направлений работы службы судебных приставов. Сотрудники ведомства защищают права и интересы детей, ведь своевременное получение алиментов помогает обеспечить достойное содержание и благополучие несовершеннолетних, отметили приставы.

Приём пройдет по адресу: Псков, улица Новгородская, дом 34, с 9:00 до 13:00. Предварительная запись не требуется. При посещении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.