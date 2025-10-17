Псковcкая обл.
Общество

ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы «Модус»

20.10.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

В рамках Международного форума «Финополис» подписано Соглашение о партнерстве между компаниями ITFB Group и вендором НОТА. Документ скрепили подписями Асатур Хачатрян, соучредитель ITFB Group, и Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Соглашение знаменует старт совместного проекта по созданию на базе ITFB Group центра компетенций по развитию, внедрению и поддержке CRM-платформы «Модус». Партнерство направлено на реализацию взаимовыгодных технологических и инновационных проектов в сфере информационных систем и технологий.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут:

  • Развитие, внедрение и дальнейшая поддержка проектов и продуктов по направлению «информационные системы и технологии».
  • Создание и развитие экосистемы участников проекта.
  • Совместная разработка научных стратегий и программ, способствующих укреплению партнерских отношений.

«Это партнерство открывает новые возможности для синергии наших экспертиз. Создание центра компетенций по "Модусу" позволит нам предлагать клиентам еще более качественные и технологически совершенные решения», – отметил Асатур Хачатрян, соучредитель ITFB Group.

«ITFB Group обладает серьезной экспертизой в реализации сложных интеграционных проектов для финансового сектора. Совместно с партнером мы сможем вывести развитие платформы "Модус" на новый уровень и существенно нарастить скорость ее внедрения для крупных клиентов. В перспективе это позволит занять существенную позицию на рынке, который сейчас активно ищет альтернативы зарубежным CRM-системам», – прокомментировал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

Стороны будут координировать деятельность через рабочие группы и совещательные команды, фокусируясь на совершенствовании технологической инфраструктуры и оказании комплексной информационно-аналитической поддержки клиентам.

Источник: Псковская Лента Новостей
