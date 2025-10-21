Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
О новый местах для туристов
От яблока до яблони
Города для людей
Вакансии Россети
Нам любые дОроги дорОги...
нацпроект меняет учреждения культуры
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома» 21.10.2025 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября 21.10.2025 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025 10:000 Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября

21.10.2025 11:46|ПсковКомментариев: 0

Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать», - сказала Бессараб.

Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день, пишет РИА Новости

Ранее сообщалось, что в связи с предстоящим празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней в Псковской области изменится расписание пригородных поездов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 41 человек
21.10.2025, 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам  21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром 21.10.2025, 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР 21.10.2025, 12:220 Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО
21.10.2025, 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома» 21.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать» 21.10.2025, 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября
21.10.2025, 11:330 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем 21.10.2025, 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея 21.10.2025, 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень 21.10.2025, 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери
21.10.2025, 11:070 «Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю 21.10.2025, 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025, 10:530 Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны 21.10.2025, 10:420 Наряд Росгвардии задержал великолучанина за кражу спиртного
21.10.2025, 10:320 На лекции «Выжить вопреки» расскажут о жизни Пскова в годы фашистской оккупации 21.10.2025, 10:170 «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025, 10:000 Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН 21.10.2025, 09:580 Пожилого великолучанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца
21.10.2025, 09:480 Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка» 21.10.2025, 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра 21.10.2025, 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 21.10.2025, 09:000 В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников
21.10.2025, 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России 21.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом 21.10.2025, 08:000 Россияне снизили потребление алкоголя до рекордного минимума 21.10.2025, 07:300 Выставка «Люди и сны» открылась в псковской библиотеке
21.10.2025, 07:020 Транспортная прокуратура проконтролирует права пассажиров после изменения маршрутов поездов в Псковской области 21.10.2025, 06:540 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам 20.10.2025, 23:060 В столкновении двух авто у офиса похоронной компании в Пскове никто не пострадал 20.10.2025, 22:000 Способ распознать у себя интернет-зависимость раскрыл психолог
20.10.2025, 21:400 Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове 20.10.2025, 21:300 Мощение плиткой завершают вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 20.10.2025, 21:200 Литературный вечер в СИЗО-1 посвятили творчеству Лермонтова 20.10.2025, 21:100 Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой
20.10.2025, 21:000 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября 20.10.2025, 20:501 Новый врач-инфекционист приступил к работе в Пскове 20.10.2025, 20:400 В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране 20.10.2025, 20:300 Свыше 3 тысяч псковичей пострадали от клещей в 2025 году
20.10.2025, 20:200 Клуб настольного тенниса Nordman объявил набор детей 2018-2019 годов рождения 20.10.2025, 20:100 С искусством разных стран смогут ознакомиться псковичи на «Ночи искусств» во «Дворе Постникова» 20.10.2025, 20:000 ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы «Модус» 20.10.2025, 19:550 Полиция спасла 91-летнего псковича от кражи золотых слитков
20.10.2025, 19:400 Спортивную площадку Тямшанской гимназии планируют отремонтировать 20.10.2025, 19:200 Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам 20.10.2025, 19:020 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой. ВИДЕО 20.10.2025, 18:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 октября
20.10.2025, 18:250 «Люди труда»: Участница конкурса «Мастер года» Александра Степанова о преимуществах рабочих профессий 20.10.2025, 18:210 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? ВИДЕО 20.10.2025, 18:112 Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей 20.10.2025, 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов
20.10.2025, 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт 20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области 20.10.2025, 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября 20.10.2025, 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября
20.10.2025, 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа 20.10.2025, 17:430 «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября 20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО 20.10.2025, 17:410 Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю
20.10.2025, 17:390 Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО 20.10.2025, 17:370 Сергей Вострецов: Соцконтракт — договор между человеком и государством о движении вперед 20.10.2025, 17:291 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 20.10.2025, 17:170 В Плёсе открылась археологическая выставка музея-заповедника «Изборск»
20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках 20.10.2025, 17:130 Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове 20.10.2025, 17:120 Начальницу отделения по вопросам гражданства УМВД в Пскове отправили под домашний арест 20.10.2025, 17:100 Уха из ассорти рыб на сливках в ресторане «СтругановЪ»: кулинарная классика с видом на историю
20.10.2025, 17:041 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 17:030 «Ласточки» перевезли более 630 тысяч пассажиров на маршруте Петербург — Псков с января по сентябрь 20.10.2025, 17:000 Более 40 человек из фитнес-клубов Пскова сдали нормативы ГТО на «Машиностроителе» 20.10.2025, 16:570 «Дневной дозор»: Каким был сельхозсезон-2025 для псковских аграриев?
20.10.2025, 16:560 За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 15 преступников 20.10.2025, 16:510 Курсант завоевал «золото» на чемпионате Псковской области по кудо 20.10.2025, 16:473 Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто? 20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru