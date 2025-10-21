Общество

Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября

Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать», - сказала Бессараб.

Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в связи с предстоящим празднованием Дня народного единства и переносом выходных дней в Псковской области изменится расписание пригородных поездов.