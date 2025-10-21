Общество

26 юных спортсменов Псковской области побывали в Москве на шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона

26 юных спортсменов Псковской области побывали в Москве на шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников

Театрализованное гимнастическое шоу поражает масштабами и красотой: на одной сцене выступили около 350 участников – от олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы до талантливой молодёжи. Шоу объединяет гимнастику, акробатику, прыжки на батуте, цирковое искусство и акробатический рок-н-ролл.

Спортсмены также побывали на обзорной экскурсии по Москве, увидели Красную площадь, храм Христа Спасителя, МГУ, Белый дом, Государственную Думу, Воробьёвы Горы, парк «Зарядье», павильоны ВДНХ и другие достопримечательности столицы.

«Искренне благодарю Алексея и всю его команду за замечательное мероприятие и приглашение наших ребят», - добавил губернатор.