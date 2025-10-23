Общество

«ТОПовый десант» высадится в Пскове на осенних каникулах

С 27 по 31 октября пройдет осенний выезд добровольческой акции «ТОПовый десант». Участниками станут подростки от 14 до 17 лет из Пскова и Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Осенний выезд станет возможностью ближе познакомиться с деятельностью движения Трудовых отрядов подростков (ТОП). В течение пяти дней участников ждет насыщенная программа, сочетающая образовательные блоки, командообразующие мероприятия и реальную добровольческую работу.

Акция «ТОПовый десант» уже не раз доказала свою эффективность. Ранее в ее мероприятиях приняли участие более 80 подростков, которые регулярно оказывают поддержку социальным фондам и псковичам, нуждающимся в помощи.

«Для многих ребят "ТОПовый десант" становится отправной точкой. Здесь они находят друзей, учатся работать в команде и видят, что их труд действительно приносит пользу нашему городу. А еще это классная возможность провести каникулы со смыслом», — отмечает Егор Гронский, руководитель направления Трудовых отрядов подростков Псковской области.

Мероприятие организуют ТОП Псковской области при поддержке Псковского городского молодежного центра и Российских студенческих отрядов (РСО).