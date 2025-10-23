Общество

Новая плитка и освещение уже появились в псковском сквере у гостиницы «Рижская»

Ход благоустройства общественной территории – сквера у гостиницы «Рижская» проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках контрольного выезда по объектам Пскова 23 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Что уже сделано?» - задал вопрос губернатор.

«Плитка новая, освещение делается, также у памятника Ольги планируется укладка более дорогой, так скажем, гранитной плитки», - ответил на вопрос глава города Борис Елкин.

Несмотря на то, что в план работ не входит ремонт фонтана, городские власти занимаются его благоустройством.

Также на территории сквере обустраивается детская площадка.

«Она еще не работает?» - уточнил губернатор.

«Пока ее продолжают монтировать. Она еще закрыта для безопасности», - пояснил Борис Елкин.

Площадка планируется к открытию в ноябре.

Смотрите также Глава Пскова призвал родителей пока не пускать детей на игровой комплекс у гостиницы «Рижская»

Благоустройство данного объекта было отобрано гражданами в ходе рейтингового голосования, проводившегося на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в 2023 году.

Реализация мероприятий благоустройства запланирована в период 2025-2026 годов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Стоимость работ: 78 млн рублей, в том числе 34 млн рублей – на 2025 год, 43 млн рублей – на 2026 год (в том числе из федерального бюджета 36,5 млн на подготовку проекта и выполнение работ в 2024 и 2025 годах)

Срок завершения работ: 30 июня 2026 года.

Планируемый перечень работ: демонтажные работы, планировка территории, устройство пешеходных дорожек и переходов из асфальта, брусчатки и крупноформатной плитки, посев газонов, устройство систем освещения и видеонаблюдения, монтаж резинового покрытия, установка игрового комплекса, качелей, рукохода для МГН, скамеек, урн и велопарковок, информационных стендов и табличек.