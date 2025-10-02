Общество

Глава Пскова призвал родителей пока не пускать детей на игровой комплекс у гостиницы «Рижская»

Сквер у гостиницы на Рижском проспекте продолжает преображаться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале. Он уточнил, что игровой комплекс в сквере не введен в эксплуатацию, и призвал родителей пока не пускать туда детей.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram-канал

«После визита в июле здесь произошли действительно заметные изменения – прогресс заметен сразу», - отметил Борис Елкин.

Появился асфальт на пешеходных дорожках, на некоторых участках плитка, установлены опоры освещения и детская площадка. Работы продолжаются полным ходом. Уже на следующей неделе бригады приступят к монтажу светильников, а в эти выходные в детской зоне появится специальное покрытие.

«Отдельно обращаюсь к родителям! Новый игровой комплекс пока не введён в эксплуатацию. Убедительно прошу не разрешать детям им пользоваться – мы должны завершить работы и сделать площадку полностью безопасной», - пишет Борис Елкин.

По его словам, проект масштабный и часть работ запланирована на следующий год. Это позволит сделать всё качественно и без спешки.

Ранее сообщалось, что в тихих зонах в псковском сквере у гостиницы «Рижская» можно будет выгуливать домашних животных.