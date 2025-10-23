Общество

Председатель, вице-спикер и депутат Собрания примут псковичей на этой неделе

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, его заместитель Юрий Сорокин и депутат Ирина Толмачёва проведут приемы граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в течение текущей недели, сообщается в Telegram-канале областного Собрания.

Юрий Сорокин, курирующий 4-й округ (северная часть Ближнего Завеличья и Дальнее Завеличье в городе Пскове), проведёт приём в среду, 29 октября, с 10:00 до 12:00.

Александр Котов, представляющий 8-й округ (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский), встретится с жителями во вторник, 28 октября, с 11:00 до 12:00.

Ирина Толмачёва (единый избирательный округ) примет граждан в четверг, 30 октября, также с 10:00 до 12:00.

Избиратели смогут обратиться к представителям власти как лично, посетив приёмную по адресу: улица Гоголя, дом 9, так и по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Для участия в приёме необходима предварительная запись.