Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП

Сервер 2U общего назначения МЛТ-С российской ИТ-компании «Мультиллект» (совместное предприятие компании «Азимут» Госкорпорации Ростех и ИТ-холдинга Т1) успешно прошел все необходимые процедуры сертификации. Разработку официально внесли в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (реестр РЭП), утвержденный Минпромторгом России.

Регистрация в реестре РЭП подтверждает российское происхождение продукта и дает возможность для широкого внедрения в государственном и корпоративном секторах.

Сервер класса 2U (монтируется в серверную стойку и занимает два юнита стойки в высоту) общего назначения МЛТ-С – это флагманское решение инженеров компании «Мультиллект». Он предназначен для работы с критически важными задачами по обработке и хранению данных, а также для выполнения операций с применением искусственного интеллекта.

Новый сервер построен на процессорах 5-го поколения, что обеспечивает оптимальную производительность и соотношение «цена-качество». Он соответствует техническим и качественным требованиям, предъявляемым объектами критической информационной инфраструктуры к такому типу оборудования. МЛТ-С поддерживает широкий спектр операционных систем, включая российские (Astra Linux), и совместим с основными системами виртуализации.

«Включение нашего нового сервера в реестр РЭП – это важный шаг и доказательство конкурентоспособности российских разработок. Это позволяет нашим заказчикам из госсектора и стратегических отраслей промышленности получить доступ к передовым вычислительным мощностям отечественного производства. Наша продукция содействует укреплению технологического суверенитета России, предлагая реальную альтернативу иностранным решениям. Следующий шаг – запуск серийного производства изделия, к которому уже готовится завод «Азимут», – сообщил генеральный директор «Азимута» Аскер Саидов.

«Сервер «МЛТ-С» разработан с учётом запросов отечественных заказчиков и предназначен для широкого применения в государственном и корпоративном секторах — от центров обработки данных до инфраструктуры объектов КИИ. Предусмотрена возможность масштабирования мощностей за счет установки дополнительных GPU и увеличения количества дисков, что обеспечивает необходимую производительность при работе с данными и ИИ» — поделился Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Серверы МЛТ-С уже проходят тестовую эксплуатацию и готовы к серийным поставкам в ряд ведущих российских государственных корпораций и кредитно-финансовых организаций.