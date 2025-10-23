Сервер пятого поколения МЛТ-С совместной разработки Ростеха и Т1 внесен в реестр РЭП

Сервер 2U общего назначения МЛТ-С российской ИТ-компании «Мультиллект» (совместное предприятие компании «Азимут» Госкорпорации Ростех и ИТ-холдинга Т1) успешно прошел все необходимые процедуры сертификации. Разработку официально внесли в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (реестр РЭП), утвержденный Минпромторгом России.
Регистрация в реестре РЭП подтверждает российское происхождение продукта и дает возможность для широкого внедрения в государственном и корпоративном секторах.
Сервер класса 2U (монтируется в серверную стойку и занимает два юнита стойки в высоту) общего назначения МЛТ-С – это флагманское решение инженеров компании «Мультиллект». Он предназначен для работы с критически важными задачами по обработке и хранению данных, а также для выполнения операций с применением искусственного интеллекта.
Новый сервер построен на процессорах 5-го поколения, что обеспечивает оптимальную производительность и соотношение «цена-качество». Он соответствует техническим и качественным требованиям, предъявляемым объектами критической информационной инфраструктуры к такому типу оборудования. МЛТ-С поддерживает широкий спектр операционных систем, включая российские (Astra Linux), и совместим с основными системами виртуализации.
Серверы МЛТ-С уже проходят тестовую эксплуатацию и готовы к серийным поставкам в ряд ведущих российских государственных корпораций и кредитно-финансовых организаций.