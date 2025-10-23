Общество

Великолукский медколледж вошел в тройку лидеров чемпионата педагогических отрядов РФ

Великолукский медицинский колледж вошел в тройку лидеров Всероссийского чемпионата педагогических отрядов, который прошел в рамках тематической смены «Огонёк». Об этом сообщил директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Кудряшов / Telegram

Переходящий кубок чемпионата отправляется в город Ейск Краснодарского края, где команда «Горлица» Ейского полипрофильного колледжа показала выдающиеся результаты и заслуженно одержала победу. Второе место занял коллектив «Фортуна» из Севастопольского торгово-экономического техникума, а замкнула тройку лидеров команда «Пульс» из Великолукского медицинского колледжа из Псковской области.

В этом году в чемпионате приняли участие 85 команд, которые продемонстрировали не только профессиональные навыки, но и творческий подход, умение работать в команде и быстро принимать решения.

«Поздравляю победителей и желаю всем будущим вожатым удачи, высоких достижений и новых побед!» - заключил Александр Кудряшов.