С начала года в Псковской области взыскали более 166 млн рублей с должников по алиментам

В Псковском регионе с 18 мая по 2 июня проходит всероссийская акция «Судебные приставы – детям!». Акция приурочена к Международному дню защиты детей и направлена на побуждение должников к исполнению своих родительских обязательств в виде взыскания долгов по алиментам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, с начала 2026 года в регионе с должников по алиментам взыскали более 166 миллионов рублей.

Цель данной акции — повышение эффективности взыскания алиментных платежей, а также привлечение внимания общественности к защите прав детей.

Основной задачей судебных приставов является побуждение должников к исполнению своих родительских обязательств, в большинстве случаев, путем применения различных мер воздействия — ареста имущества, ограничения в спецправе на управление транспортным средством, привлечения к административной и уголовной ответственности.