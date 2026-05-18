Популярный заменитель сахара неожиданно связали с защитой от старения

Натуральный подсластитель стевиозид, содержащийся в стевии, может замедлять старение и снижать проявления болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

В ходе экспериментов ученые изучали действие стевиозида на нематодах Caenorhabditis elegans — модельных организмах, которые часто используют для исследований старения. Оказалось, что вещество продлевало продолжительность жизни червей и улучшало показатели их здоровья в зависимости от дозировки.

Исследователи также обнаружили, что стевиозид повышал устойчивость клеток к окислительному стрессу — одному из ключевых факторов старения. Кроме того, у организмов снижался уровень активных форм кислорода и повышалась активность антиоксидантных ферментов, пишет «Лента.ру».

Авторы связывают эффект с активацией механизма защиты митохондрий, который помогает клеткам справляться с поврежденными белками. По словам ученых, стевиозид может рассматриваться как потенциальный кандидат для профилактики возрастных заболеваний и нейродегенеративных нарушений, однако пока результаты были получены только в лабораторной модели.