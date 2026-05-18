 
Общество

Популярный заменитель сахара неожиданно связали с защитой от старения

0

Натуральный подсластитель стевиозид, содержащийся в стевии, может замедлять старение и снижать проявления болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

В ходе экспериментов ученые изучали действие стевиозида на нематодах Caenorhabditis elegans — модельных организмах, которые часто используют для исследований старения. Оказалось, что вещество продлевало продолжительность жизни червей и улучшало показатели их здоровья в зависимости от дозировки.

Исследователи также обнаружили, что стевиозид повышал устойчивость клеток к окислительному стрессу — одному из ключевых факторов старения. Кроме того, у организмов снижался уровень активных форм кислорода и повышалась активность антиоксидантных ферментов, пишет «Лента.ру».

Авторы связывают эффект с активацией механизма защиты митохондрий, который помогает клеткам справляться с поврежденными белками. По словам ученых, стевиозид может рассматриваться как потенциальный кандидат для профилактики возрастных заболеваний и нейродегенеративных нарушений, однако пока результаты были получены только в лабораторной модели.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026