Общество

Алексей Наумец проведёт прием граждан 6 ноября в Пскове

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец проведет личный прием граждан на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Д.А. Медведева в Пскове 6 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Приемы возможны в формате личной встречи и дистанционно (по телефону 66-25-12).

«Основной тематический блок вопросов, с которыми традиционно обращаются к Алексею Васильевичу, связан с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Это направление является одними из ключевых положений народной программы "Единой России" – не просто строчкой в документе, а живым делом, требующим постоянного внимания и заботы. Каждая встреча сенатора с жителями Псковской области — это шанс превратить проблему в решение, тревогу — в надежду, а равнодушие — в действенную помощь тем, кто в ней нуждается», - отметили в пресс-службе.

Напомним, встреча состоится 6 ноября с 10:00 до 13:00 по адресу: город Псков, улица Гоголя, 9.