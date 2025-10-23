Общество

Псковичи представят регион в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» стартует 30 октября в Москве. Масштабное событие пройдет под девизом «Нет предела – действуй смело!», а его главной площадкой станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр». Псковскую область на финале представят два конкурсанта. Об этом Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

В соревнованиях примут участие конкурсанты трех возрастных категорий: «школьники», «студенты», «специалисты», а также участники с тяжелыми нарушениями развития в рамках Фестиваля возможностей. В этом году в программу чемпионата впервые включен финал по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс».

«Чемпионат "Абилимпикс", который проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", запущенного по поручению Президента, уже более десяти лет доказывает, что профессиональная реализация доступна каждому. В финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них – образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые – финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Псковскую область в этих престижных соревнованиях представят два мастера. В компетенции «Столярное дело» среди участников СВО выступит Иван Портнов. В этой же компетенции, но в категории «школьники», свой навыки продемонстрирует ученик Красногородской школы-интерната Виталий Тарасов.

«Минпросвещения России придает особое значение развитию движения "Абилимпикс" и поддержке Национального чемпионата – одного из самых масштабных и важных социальных проектов страны. Проект раскрывает способности тысяч людей с инвалидностью, помогая им реализовать себя профессионально и интегрироваться в общество. Очень важно, что "Абилимпикс" – это комплексная экосистема, в рамках которой сформированы различные направления реабилитации людей с инвалидностью. Чемпионат становится реальной точкой роста для каждого участника, открывая новые профессиональные горизонты и помогая строить успешные карьерные траектории», – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Гостей чемпионата ждет обширная профориентационная, выставочная, культурная и спортивная программы. Победители Национального чемпионата «Абилимпикс» получают меры социальной поддержки на приобретение специализированных технических средств реабилитации и дополнительное образование с использованием электронных сертификатов.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» – это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Оператором выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.