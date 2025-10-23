Псковичи представят регион в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» стартует 30 октября в Москве. Масштабное событие пройдет под девизом «Нет предела – действуй смело!», а его главной площадкой станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр». Псковскую область на финале представят два конкурсанта. Об этом Псковской Ленте Новостей в министерстве образования региона.
Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области
В соревнованиях примут участие конкурсанты трех возрастных категорий: «школьники», «студенты», «специалисты», а также участники с тяжелыми нарушениями развития в рамках Фестиваля возможностей. В этом году в программу чемпионата впервые включен финал по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс».
Псковскую область в этих престижных соревнованиях представят два мастера. В компетенции «Столярное дело» среди участников СВО выступит Иван Портнов. В этой же компетенции, но в категории «школьники», свой навыки продемонстрирует ученик Красногородской школы-интерната Виталий Тарасов.
Гостей чемпионата ждет обширная профориентационная, выставочная, культурная и спортивная программы. Победители Национального чемпионата «Абилимпикс» получают меры социальной поддержки на приобретение специализированных технических средств реабилитации и дополнительное образование с использованием электронных сертификатов.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» – это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Оператором выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.