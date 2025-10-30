Общество

Ввоз 42 кг небезопасного мёда из Беларуси пресекли в Псковской области

На российско-белорусской границе РФ в деревне Долосцы Себежского района сотрудники управления Россельхознадзора приостановили ввоз 42 килограмма мёда, который перевозился с территории Республики Беларусь в РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля должностные лица ведомства установили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность перемещаемого товара, а также отсутствие маркировки, позволяющей его идентифицировать, что является нарушением требований технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Перемещение партии мёда по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар отправлен назад в Республику Беларусь.