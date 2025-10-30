Общество

Студенты повторят партизанский путь в псковских болотах

Участники Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон» отправятся в экспедицию в труднодоступный район Псковской области с 3 по 7 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА

Цель – не только найти артефакты времен Великой Отечественной войны, но и на собственном опыте понять, через что пришлось пройти партизанам.

Участникам предстоит преодолеть три километра по осеннему лесу, из которых целый километр — по болоту. Ночевки в одноместных палатках-«норках» или под тентом, питание сублимированными продуктами и минимум снаряжения, которое участники понесут на себе. Особый режим тишины исключает использование даже бензопилы. Вместо этого студенты будут заготавливать дрова теми же способами, что и партизаны в своё время: с помощью топоров, ручных пил и сбора валежника.

«Это добровольная проверка себя на прочность, – говорит сотрудник РТУ МИРЭА и руководитель группы Софья Колотилина. – Мы осознанно идем на минимальный комфорт: несем всю воду на себе, спим на карематах в околоминусовую температуру. Но, в отличие от партизан, у нас есть современное снаряжение и еда. У них цена ошибки была – жизнь, а наша главная задача – вернуть из небытия их историю».

Целью экспедиции является не только испытание характера, но и серьезная поисковая работа. Студенты планируют добраться до заброшенного партизанского лагеря в труднодоступном районе, куда можно пройти только в сухой осенний сезон.

«Пока мы историю не потрогаем своими руками, это не наша история; а мы хотим, чтобы она была нашей, – отмечает командир поискового отряда «Забытый батальон» и внук партизана, воевавшего в этих местах Владимир Бумаков. – Партизаны здесь не только воевали. Они спасали местных жителей, чьи деревни сожгли. Однажды зимой 1942-го года отряд договорился с одним из деревенских полицаев, чтобы тот «позволил» им забрать корову. Несколько бойцов по глубокому снегу и болотам 5 километров вели эту корову на свою стоянку, чтобы накормить спасенных женщин и детей. Для них счастьем было просто обогреться и поесть холодной картошки. Пройдя их тропами, мы сможем хотя бы отчасти осознать масштаб их подвига и ту невероятную цену, которой оплачивалось каждое усилие по выживанию».

Главная надежда экспедиции — в прямом смысле прикоснуться к следам партизанской жизни, навеки вмурованным в болотистую почву. Эта земля, служившая им и домом, и крепостью, может хранить немые свидетельства их подвига: проржавевшую кружку, пуговицу от шинели, обломок котелка.

«Подобные проекты – это гораздо больше, чем просто поездки. Это мощный инструмент патриотического и личностного воспитания, – подчеркивает Игорь Тарасов, проректор РТУ МИРЭА. – Когда студент сам, с рюкзаком за плечами, проходит по партизанским тропам, он не из учебника, а сердцем понимает историю своей страны. «Команда Арктики» дает молодежи уникальную возможность лучше узнать Родину, и эта экспедиция – яркий тому пример. То, что ребята добровольно выбирают такой сложный маршрут в несезон, говорит об их высочайшей мотивации».

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» — масштабный межвузовский проект, основанный на базе Российского технологического университета МИРЭА. Он объединяет 116 вузов из 53 регионов страны с целью вовлечения молодежи в исследовательскую и экспедиционную деятельность. Участники проекта занимаются очисткой арктических территорий, посещают уникальные места России (в том числе знаменитую отшельницу Агафью Лыкову) и регулярно отправляются в поисковые экспедиции. В этом году участники проекта уже побывали в 120 поездках.