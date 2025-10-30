Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Антоном Морозом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем» - это душевный разговор с известными в Псковской области персонами. Новый выпуск в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодняшний гость душевного чаепития с Дмитрием и Татьяной Ивановыми - вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №3 Антон Мороз.

Это имя на псковском политическом небосклоне появилось несколько месяцев назад, и большая часть жителей региона пока знают Антона Мороза не очень хорошо, но мы уверены: сегодня, за чаем с печеньками в студии «ПЛН FM», он расскажет про себя много интересного, что раскроет его не как профессионала и начинающего депутата, а прежде всего как человека.

В какой семье вырос Антон Мороз? Какие у него остались воспоминания о дедушке и бабушке? Часто ли он давал своим родителям повод краснеть за себя? Почему Антон Мороз решил стать строителем, а не космонавтом, как многие мальчишки образца СССР? Не было ли у него желания «убежать» обратно в Питер после знакомства со своим депутатским округом в Пскове? Какой Антон Мороз семьянин? Какие у него хобби? По каким симптомам можно определить, что он не в духе, и как снимает стресс?

Об этом и многом другом — в эфире. Как обычно, рекомендуем смотреть видеотрансляцию. Будет много уникальных фотографий из личного фотоархива Антона Мороза — пока что их видели только его самые близкие.